NOMÁDI: Obytňákem se psem na Kanárské ostrovy. Příběh Češky a Francouze, kteří surfují po světě

Přítel je z Francie. Poznali jsme se na Tenerife. Já jsem tam pracovala na dálku a on byl na dovolené. Ohromil mě svou inspirativní zcestovalou duší a srdcem zapáleným do ochrany planety. Naštěstí to bylo vzájemné. Po pár dnech známosti si posunul let, aby se mnou zůstal déle a já si vzala dovolenou, abychom spolu procestovali Tenerife ve vanu. Když bylo na čase ostrov opustit, bylo nám oběma jasné, že se já i moje border collie Nessie stěhujeme do Francie ke klukovi, kterého znám měsíc.

Kdo jsme a jak jsme se dostali k cestování?

Já vždycky ráda cestovala a nešlo ani o to, jak daleko, ale spíš o zážitky. první pravé vycestování bylo na Work & Travel v Americe, kam jsem vyrazila pracovat se svým dvojčetem. Procestovali jsme tehdy část USA v autě a spali v národních parcích pod hvězdami. Proto jsem hned po vystudování VŠ dala přednost zážitkům před kariérou. A jelikož jsem si při studiu moc nenašetřila, hledala jsem způsoby, jak cestovat i bez peněz.

Tak jsem stopovala po Anglii a Irsku, pracovala na farmách výměnou za ubytování a jídlo a neutratila skoro nic. Byla to super zkušenost. Nakonec mi chyběli blízcí, tak jsem se vrátila a začala pracovat v online marketingu. Mým cílem je podporovat věci, co dávají smysl a zároveň mi dovolí pracovat odkudkoliv. Miluju planetu, ráda tvořím a přijímám nové výzvy. Právě stříhám videa pro náš cestovatelský Youtube kanál SurfDogSaga, starám se o náš Instagram, pomáhám ostatním s marketingem nebo se učím francouzsky a surfovat.

Gimmy je výrobcem včelích obalů, které nahrazují folie a alobal v našich kuchyních. Jeho firma nese název L’abeille qui emballe.

Na druhé straně můj přítel Gimmy chtěl být dobrodruhem už od dětství. Všude nosil lupu a zkoumal nejrůznější kameny. Nebylo divu, že přizpůsobil celý svůj život cestování. Od šestnácti let prakticky rozjížděl nejrůznější podnikatelské nápady, aby získal svobodu a mohl dělat více toho, co ho baví. Každý semestr univerzity strávil na stážích v zahraničí. Díky tomu se naučil anglicky, španělsky a portugalsky. Posléze se stal surfařským instruktorem a procestoval tak většinu světa rovnou několikrát.

Jeho vášní je bezesporu oceán. Uctívá ho a chce ho chránit. Potápí se pro pneumatiky a společně sbíráme plasty z pláží. Nyní ve svých 31 letech vlastní podnik L’abeille qui emballe. Je výrobcem včelích obalů, jejichž cílem je nahradit jednorázové fólie a alobal v našich kuchyních. Ty pak distribuuje do organických obchodů, prodává je na trzích nebo na svém e-shopu, anebo jako personalizované dárky pro firmy na zakázku. Je mi inspirací v tom, že všechny naše sny jsou možné.

Jak jsme si pořídili obytné auto…

Po pár měsících známosti jsme si pořídili první společný dům na kolečkách - obytňák jménem Obelix. Já vždy toužila po dodávce, ale obytňák je prostornější a kompletně zařízen. Představa, že trávíme několik měsíců přestavbou dodávky, anebo se nějakou snažíme sehnat bez koroze a za přívětivou cenu, nás odradila.

První společný dům na kolečkách, říjen 2021

Obelix je Citroen C25, rok 1991 a se 100 tisíci najetými kilometry nás přišel na krásných 6800 EUR. Našli jsme ho na internetu. Byl ve výborném stavu, tak jsme neváhali. Vevnitř máme vše, co potřebujeme: vnitřní sprchu, 100 l vody, kompostovatelný záchod, topení, kuchyň a dostatečně úložného prostoru pro všechny naše hračky: surfy, kitesurfy, skate, potápěčské ploutve, rybářské vybavení, slunečník pro Nessie….

3 měsíce v obytňáku na Kanárech

Na začátku tohoto roku jsme se sbalili na tří měsíční cestu a zarezervovali trajekt ze Španělska na Kanáry.

Krátký sestřih z našeho tříměsíčního dobrodružství na Kanárských ostrovech

Kolik stojí cesta obytňákem na Kanáry a jak na to?

Trajekt na Kanáry jezdí ze španelské Huelvy nebo Cádiz. Jízdenky a spoje najdete přes Dirrect Ferries nebo přímo u jednotlivých dopravců (konkrétně Niviera armas a Fred Olsen Express). Celkem je tu 7 ostrovů a několik menších, kam se dostanete bez auta. Každý ostrov je jiný a záleží na tom, co očekáváte.

Míša natáčí a střihá videa pro Youtube kanál SurfDogSaga, Fuerteventura 2022

My volili cestu z Huelva na Gran Canaria, která trvá 33 hodin. Jednosměrná jízdenka nás stála cca 450 EUR pro 2 osoby, psa a obytné auto o rozměrech 3x6 m. Oproti tomu cesta zpět byla výrazně dražší a obsazená na 3 týdny dopředu. Z Lanzarote zpět do Cádiz jsme pluli zhruba za 750 EUR. Celkem jsme navštívili 4 ostrovy (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote). Přejezdy mezi jednotlivými ostrovy nebyly drahé, pohybovaly se kolem 50-100 EUR.

Co se psem na trajektu?

Informace o tom, v jakém prostoru mohou pobývat vaši mazlíčci, najdete při objednávání jízdenek. Připravte se pečlivě, zejména pokud je nařízené nechat psa v kleci. Můžete ho kdykoliv navštěvovat a venčit, ale pouze ve vyhraněném prostoru. Alternativou je vlastní přepravka (pro menší plemena), anebo zakoupení kajuty na lodi.

Na cestě tam mohli psi volně pobíhat na venkovní palubě lodi. Rozhodli jsme se proto, že s Nessie přespíme venku na lehátku, abychom ji nemuseli dávat do klece. Uprostřed noci jsme se vzbudili obklopeni dalšími pejsky, jejichž páníčci spaní venku už vzdali. Nazpět jsme již bohužel neměli na výběr. Na palubě lodi byli pejsci zakázáni a museli jít do klece. Navštěvovali jsme, venčili, přinesli Nessie oblíbené hračky. Tentokrát plavba trvala dvě noci, a jak se hodně spalo, uteklo to rychle.

S obytňákem na Kanárech: vše, co byste měli vědět

Podmínky pro kempování na Kanárech jsou všeobecně přátelské. Policie není aktivní a všude je mnoho míst k přespání. Někdy parkujete přímo na pláži, jindy v parku se stolečky a grily, nebo v horách, či v kempu… Všude po světě se nám osvědčila aplikace Park4Night, kterou používáme hned pro více účelů: pro hledání míst k přenocování (kempy i nekempy), pro hledání servisních míst a pro hledání pitné vody. Prostě vše, co potřebujete, když žijete v obytňáku.

Cestou na Gran Canaria spíme s Nessie venku na lodi (Leden 2022)

Co byl ale velký problém, bylo sehnání plynové bomby. Nikde nebyly k dostání a na jediném místě, kde bomby plnili, nám ty naše odmítli kvůli nečitelnému datu expirace. Skončili jsme s přenosným plynovým vařičem. Doporučujeme přijet s rezervou nebo si nápis na vaší bombě zkontrolovat. Jinak palivo je zde výrazně levnější a ceny jídla jsou srovnatelné s českými.

Pokud vyrazíte za podobným dobrodružstvím, přejeme vám stejné štěstí na lidi. Na večery strávené u táboráku s přáteli, kytarou a grilovanými kalamáry stále vzpomínáme.

Co si ohlídat při pojištění na Kanárských ostrovech „Hodně cestovatelů tápe při sjednávání pojištění, kam kvůli geografické poloze Kanárské ostrovy patří. Ve Vansafe je považujeme za Evropu, a tak například naše havarijní pojištění, povinné ručení, cestovní pojištění nebo asistence tu platí jako všude jinde v Evropě. Před cestou si vždy územní platnost u své pojišťovny ověřte, řada společností má totiž Kanárské ostrovy (a třeba také Island nebo Azory či Madeiru) ve výlukách,"

