NOMÁDI: Nomádská auta snů ve Wolfsburgu. Muzeum značky Volkswagen ukazuje vzácná auta s pohonem 4x4

Je to srdce expozice. A v jeho epicentru stojí na vyvýšeném pódiu oblá dodávka. Volkswagen má nečekaně velká kola s hrubým terénním vzorkem. To hlavní se skrývá pod karosérií: je to pohon všech čtyř kol. Na dobových filmových záběrech z testování se pískově žluté transportéry s typovým označením T2b Allrad prohánějí pouštní krajinou v Alžírsku a Maroku. Najíždějí do písečných dun, šplhají po kamenitých cestách mezi skalami. Automobilka totiž experimentovala s pohonem všech kol u dodávek už u druhé generace transporteru.