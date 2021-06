NOMÁDI: Trendem jsou obytné dodávky s pohonem všech kol, říká David Krs. Rád by stavěl i expediční náklaďáky

Češi, kteří si kupují obytná auta, musí sáhnout po zahraničních značkách. S jednou výjimkou. A to jsou obytné vestavby do dodávek. Ty v tuzemsku dodává několik firem. David Krs staví obytné dodávky v západních Čechách už dvě desetiletí.

Lidovky.cz: Co zákazníci v segmentu vestaveb do dodávek nejčastěji poptávají? Dvojmístná auta? Chtějí vždy sprchu a ostatní komfort?

Máme hodně dotazů právě na dvojmístná auta. A také na vozy s pohonem 4x4, které „umíme“ na podvozcích Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter či MAN. Nově jsme navázali spolupráci se značkou Ford a budeme stavět na Transitu, který také nabízí pohon všech kol. Zdá se, že pohon všech čtyř kol začíná být nutnost pro lidi, kteří nechtějí jet jen do kempu, ale naopak plánují pobývat stranou od davů. To se týká i cestovatelů, kteří směřují hodně na sever či hodně daleko na východ. Ti také potřebují čtyřkolky.

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete dramatický nárůst zájmů o obytná auta? Loni v Česku některé značky vystřelily v prodejích o padesát procent. Souvisí to i s pandemií covidu?

Zájem o obytná auta a vestavby byl vždycky, ale pandemie to posílila. O tom není pochyb.

David Krs působí v segmentu obytných aut dvě dekády. Nejprve v rodinné firmě KRS, od přelomu roku buduje v Plzni novou značku EVO ve firmě RV Evolution s.r.o. Vždy se zaměřoval na obytné vestavby do dodávek, nově chce také stavět expediční speciály na podvozcích nákladních aut.

Lidovky.cz: Kdo si v Česku kupuje obytná auta a dodávky? Střední třída, která dřív cestovala jinak, třeba letecky? Existuje vůbec takový průměrný zákazník?

Je to směs lidí. Máme zákazníky z vyšších vrstev: majitele či jednatele firem, ale také jejich zaměstnance.

Lidovky.cz: Vy osobně se v segmentu vestaveb do dodávek pohybujete už dvacet let. Jak se za tu dobu změnily materiály a technologie? Ptám se proto, že z vnějšku vestavby do dodávek vypadají pořád stejně.

Elektronika a věci kolem ní se mění neskutečným tempem. Co se týká solárních systému, tak výkony jsou nesrovnatelně vyšší než před patnácti lety, kdy se panely začínaly na auta montovat. Hlavně zákazníci žádají hodně vysoké stupně výbavy aut.

Lidovky.cz: Co si pod tím mám představit?

Solár je dnes standardem. Stejně tak velká LPG nádrž, která umožňuje velkou míru nezávislosti (pomocí LPG se vaří, ohřívá voda a také slouží k pohonu lednic v obytných autech a dodávkách – pozn. red.). Zákazníci chtějí vyhřívané nádrže na vodu pod autem, což jim umožňuje vůz využívat i v zimních měsících. Celkem běžně montujeme do vestaveb v dodávkách centrální vysavač. Odráží se to i na cenách. Vestavba začíná na milionu tři sta tisících, s výbavou se zákazníci dostanou na milion sedm set.

Lidovky.cz:Pro laika, který obytnou dodávku nikdy neviděl, je vestavba ruční výroba?

Ano. V našem případě jsme schopní hodně věcí namodelovat v 3D programech, kde si děláme přípravu. V jádru ale platí, že každé auto je originál.

Lidovky.cz: Kdybych si u vás nechal udělat vestavbu do dodávky, jaké auto jako základ byste mi doporučil? Tradiční Fiat Ducato, který dřív dominoval tomuto segmentu, nebo se objevují nový vyzyvatelé?

Hodně záleží na tom, jak auto budete využívat. Pro klasické ježdění na výlety, kempování a podobně, vám doporučíme Ducato. Je to největší auto, je lehké, má dobrý poměr cena/výkon a nerezne. Pokud chcete expedičnější vůz, neříkám expediční, tak vám doporučíme Ford Transit, případně Mercedes-Benz Sprinter nebo Volkswagen Crafter s pohonem všech čtyř kol.

Lidovky.cz: Rok 2020 přinesl v prodejích nových obytných aut rekord. Vy se zabýváte vestavbami do dodávek. Vidíte stejný trend?

Zájem je enormní. My jsme ale mladá firma, dá se říct, že výrobu rozbíháme, takže máme volnou výrobní kapacitu i na letošní rok.

Lidovky.cz: Máte větší ambici než obytné vestavby do dodávek?

Chceme stavět velká expediční auta na podvozcích nákladních vozů.