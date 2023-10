NOMÁDI: Došla rajčata i mrkev. Pánská jízda s Juniorem v ohrožení

Základem úspěchu jsou rajčata, mrkev a pořádná příprava před cestou. Junior miluje rajčata. Při naší poslední společné výpravě na setkání obytných dodávek na palubě tato zelenina chyběla. Junior nelenil a během první snídaně se plynule a bez uzardění přestěhoval k sousední dodávce, kde plody čeledi lilkovitých nechyběly. Vyluxoval Dva Van Dráky dokonale (VÍCE ČTĚTE ZDE).

Mrkev je důležitá během dlouhých přejezdů. Kombinace zvuků Tlapkové patroly z tabletu a chroupání mrkve je pro šoféra dobrá zpráva: dítě nespí (bude tedy spát večer) a nenudí se. K nezaplacení.

Na třetí ročník Overland Film Festu jsme vyrazili brzy ráno. Čekalo nás zhruba 450 kilometrů a podle navigace pět hodin jízdy do Súľovských skal. To by ovšem v cestě nesmělo stát Brno! Klasickou dopravní zácpu okořenila ještě nehoda. Suneme se krokem kolem kamionů a začíná docházet mrkev. V Kroměříži zmizela poslední rajčata.

Hrome, zásobovací zastávka je nevyhnutelná. Do cíle nám chybí slabých 150 kilometrů a už čelíme nedostatku potravin. Bereme útokem supermarket. Úspěšný nájezd korunujeme neplánovaným piknikem na chodníku u auta, kde hlavními hvězdami menu jsou pizzarohlíky a minipikadory v delikátní kombinaci s Monte. Máma se nedívá.

Pirát v akci

Obout gumáky, nasadit třírohý pirátský klobouk, do levé ruky meč, do druhé šavli a hurá ven z auta. Junior bere festivalový kemp doslova útokem. Sázka na vybavení pro námořní lupiče se vyplácí. Hned u vedlejšího expedičního auta už má kamarády.

Zatímco rodiče řeší problematiku cestování po iráckém Kurdistánu a Íránu (oba noví Juniorovi parťáci byli na palubě expedice právě do této oblasti), začíná první souboj. Za dalších deset minut pouští z rozbahněného kopečka bugynu. V řádech sekund pokrývá Juniorovy tepláky krusta bahna. Nevadí, máme další…

K večeři servírujeme těstoviny ohřáté na pánvi, vajíčko natvrdo z domácích zásob a něco na gril. V duchu nejlepších tradic se Junior přestěhoval k „iránskému“ hiluxu a odmítá jíst u našeho minikaravanu. Domácí to chápou. Vedle grilu se objevuje láhev domácí slivovice. My rodiče si přece musíme pomáhat.

Večerní koncert v podání vtipného písničkáře Petera „Petiar“ Lachkého nechává Juniora chladným, Malý Pirát poletuje kolem. Přichází kritický okamžik: zahánění do postele. Naštěstí jsme dorazili minikaravanem do terénu. Neokoukaný minidomeček na kolečkách je dost velké lákadlo a zhruba o hodinu a půl později, než je doma zvykem, je Junior v pyžamu a pod peřinou i s vyčištěným chrupem. Úspěch.

Overland Film Fest 2023 - expediční Toyota Hilux slovenské rodiny, která letos navštívila Irák, Írán či Gruzii

Zbytek večerního programu se pro mě mění v poslech podcastu v přímém přenosu. Sedím u vozíku, koukám na hvězdy (na scénu kvůli terénní vlně nevidím) a poslouchám přednášku o tom, jak natáčet a stříhat cestovatelské filmy. Bez ilustračních záběrů je to celkem dada.

Těstovin není nikdy dost

Výhodou cestování s malými dětmi je, že vstáváte dřív než většina ostatních obyvatel kempu. Můžeme si tedy prohlédnout stroje ostatních účastníků a vyfotit si je prakticky v paprscích vycházejícího slunce a nikdo se nebude motat v záběru. Couráme kempem tak brzy, že ani Škoda 1203 upravená jako pojízdná kavárna nemá ještě otevřeno. Nevadí, máme svůj vařič i kafe.

Areálem se klikatí potůček. Junior s partičkou malých nomádů už ho zkoumá. První kalhoty jsou mokré do deseti minut. Nevadí, máme další. Gumáky zatím drží. Už pár týdnů vozíme v autě pořádný kus kůry s tím, že z něj jednou vyrobíme lodičku. Poptávka po lodičce stoupá jako hlad po investičním zlatě na začátku pandemie covid-19. Naštěstí co offrouďák, to pojízdná dílna. Od majitele vytuněného Jeepu si půjčuji malou elektrickou motorovku (pak že elektrifikace je k ničemu) a vyrábím tři říční čluny. Po spuštění celé flotily na vodu jsou další tepláky bleskurychle mokré. Nevadí, máme ještě poslední.

K obědu servíruji dětské párečky, s láskou přihřáté těstoviny a hromadu rajčat. Poslední položka mizí jako první. Zájem o těstoviny se limitně blíží nule. Mrkev už prozíravě šetřím na zpáteční cestu. Odpolední divadelní představení Junior ostentativně bojkotuje. Aby ne, když je téměř uprostřed travnaté plochy pěkně rozježděná blátivá skvrna, kde se tak nádherně dá krosit s traktorem a náklaďákem. Poslední tepláky jsou prakticky vodotěsné díky impregnaci blátem.

Večer servírujeme - ano, tušíte správně - ohřáté těstoviny. A tentokrát klobásu. Máma se nedívá. Junior by si dal i vajíčka, ale ty roztržitý otec zapomněl doma. Overland Film Fest míří k finálovému galavečeru, kde se bude rozhodovat o nejlepším amatérském road-movie. První snímek o cestě Bosnou dáváme s klidem, druhý soutěžní film o cestě do Norska je více klipovitý a Junior se začíná nudit. Nefunguje ani trik s preclíky.

Během projekce Velorexem na Ararat dítě střídavě mizí v temnotách svírajíc v ruce pirátský meč. Je čas jít spát. Začíná pršet. Zatímco Junior pravidelně oddychuje pod peřinou a déšť bubnuje na střechu minipřívěsu, čtu si knihu Ropa: Průvodce pro začátečníky od Václava Smila. Je snad vhodnější literatury na sobotní večer a sraz motonomádů? Možná reportáž Země nomádů, ale při té se tak snadno neusne.

V pyžamu až domů

Ráno startujeme brzy. Za šera opouštíme údolí a narážíme na stádo jelenů. Rozespalého Juniora jsem z postele přenesl do auta rovnou v pyžamu i s rozehřátou peřinou. Přece se nebudeme zdržovat převlékáním. Limity tohoto řešení se ukazují v okamžiku, kdy se ze zadního sedadla ozve: „Potřebuju kakat! Kakat!“ Obsluha benzinové stanice má podezřívavý pohled. Aby ne, když lehce zmačkaný a zarostlý chlapík v kapsáčích a bushmaní košili, který evidentně dva dny neviděl sprchu, nese v náručí na toaletu bosé dítě v pyžamu…

Parkoviště u domu. Junior je převlečený - zázrak, našli jsme ještě jedny čisté kalhoty - a odmítá opustit přívěs. Zalezl si do svého oblíbeného kouta, kde jsou průduchy nezávislého naftového topení. „Budeme si tady ještě hrát, táto.“ Konec výletu.