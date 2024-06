Dračí pouť z Trutnova do Brna. Symbol moravské metropole se dá brzy do pohybu, na „procházku“ můžete jít s ním

Původního draka sice Trutnovští darovali městu Brnu, kde si spokojeně „bydlí“, zavěšený v průjezdu Staré radnice, legendární saň ale vládne Trutnovu dál. Mají tu Dračí kašnu, symbolickou dračí sluj, Dračí uličku i dračí galerii a každý rok v květnu pořádají dračí slavnosti, spojené s vyzdvižením draka na věž staré trutnovské radnice.

Když drak sleze z věže

Na rozdíl od jiných let, kdy drak zdobil po celou jarní a letní sezonu místní náměstí, se po letošních slavnostech na věži zdrží jen jeden jediný měsíc. Ve čtvrtek 6. června odpoledne ho Trutnovští z věže sundají, naloží na koňský povoz a v doprovodu družiny rytíře Albrechta z Trautenbergu v pátek vyrazí na cestu do Brna. Chcete se k dračímu průvodu přidat?

Otevřená zahrada Až budete v centru Brna hledat místo, kde si odpočinete, pobavíte se a dáte si něco dobrého, vyzkoušejte Otevřenou zahradu. Areál mezi hradem Špilberkem a Údolní ulicí zahrnuje výukovou zahradu čtyř živlů, bistro i bývalou Boromejskou zahradu, kde zažijete zemědělský koloběh od hlíny až po vidličku. V nejbližších letech se rozroste o Otevřený les aneb kousek divočiny ve městě. Od roku 2018 tu také funguje první brněnský poeziomat, jakýsi „periskop“ či zkrátka roura, která ke svému okolí promlouvá ve verších. Poeziomat nedávno nakrmili novým obsahem, a tak si aktuálně můžete poslechnout jak nežijící klasiky, tak osobnosti ze současné generace básnířek a básníků. Zahrada je v létě otevřená denně od 10 do 18.30, platí se dobrovolné vstupné 50 Kč a více informací najdete na webu Otevrenazahrada.cz.

Možnost připojit se má každý, třeba i jen na malý kousek cesty. Kde to dovolí dopravní situace, půjde se pěšky za koňským povozem, kde to nepůjde, pojede drak na podvalu. Mimochodem, není to žádný drobeček: je šest metrů dlouhý a váží 350 kilogramů.

V místech, kde se průvod zastaví, spolek sehraje divadelní frašku, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě drak. Navíc pro děti, které případně vezmete s sebou, se veze hodně venkovních her, aby se ve volném čase nenudily. Naopak spolek prosí, neberte na putování psy, zato dobrou náladu a radostné myšlenky rozhodně doma nenechávejte.

Kde průvod zastihnete? Páteční etapa končí ve Žďáru, sobotní v Kohoutově, nedělní úsek (20 km) v Rasoškách u Jaroměře a v pondělí 10. června dračí průvod dorazí zhruba po 25 km do táborového areálu Suté Břehy. V úterý se bude odpočívat, ve středu pak drak po 12 km přespí v kempu Hluboký v Holicích v Čechách a ve čtvrtek vyrazí ze Strakova nedaleko Litomyšle na druhou část pouti.

V pátek 14. června čeká dračí průvod 25 km dlouhý přesun do Poličky, v sobotu po 16 km dlouhé trase přespí v Bystrém, v neděli po 13 km dlouhém pochodu v Olešnici a v pondělí po 17 km dorazí do Kunštátu. Předposlední, 16 km dlouhý úsek vede v úterý 18. června do Lomnice a poslední etapa skončí ve středu po 21 km v Chudčicích, doslova kousek od Brněnské přehrady.

Tam vznikne základní tábor pro dobytí Brna a proběhnou závěrečné přípravy na brněnskou slavnost. Popis trasy s místy přenocování a délkou jednotlivých úseků včetně mapky a podrobného programu akce najdete webových stránkách spolku Trutnov město draka.

Drak nikdy nespí!

Zlatým hřebem celé pouti bude sobota 22. června, kdy se v centru města Brna konají společné trutnovsko-brněnské dračí slavnosti, při nichž Trutnovští po tisíci letech symbolicky věnují draka knížeti Oldřichovi. Jako trvalá připomínka této poutě bude slavnostně odhalena pamětní deska a město Trutnov obdrží při této příležitosti darem zvon.

A pak? Drak-cestovatel se z Brna do Trutnova samozřejmě vrátí a bude opět hlavním symbolem trutnovských městských dračích slavností. Na svém místě v průjezdu Staré radnice v Brně zůstane i slavný 511 centimetrů dlouhý krokodýl nilský.

Na otázku, jak je vlastně starý, ale ani letošní dračí slavnosti odpověď nedají. Je hodně starý (už v roce 1578 je v městských knihách zaznamenáno jeho odčervení), oficiální doklad původu ale chybí.