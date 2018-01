‚Chci toho pána vystřídat.‘ Drahošovi tleskala zaplněná Lucerna i s Trojanem a Svěrákem

PRAHA Ach synku, synku, doma-li jsi, nese se sborově pražskou Lucernou. Místní kinosál se právě na dálku spojil se zlínským Městským divadlem. V něm Marie Rottrová za houslového doprovodu zpívá slova známé lidové písně. Záhy se k ní připojují stovky příznivců Jiřího Drahoše včetně samotného prezidentského kandidáta či jeho ženy Evy. Jsou jedním hlasem. A to i přesto, že každý obývá jinou část republiky.

Odhadem čtyři stovky lidí přišly v pondělí večer vyjádřit podporu Jiřímu Drahošovi do pražské Lucerny. Akce určené jeho příznivcům a dobrovolníkům, kteří mu pomáhali v předvolební kampani, se zúčastnila řada osobností z kulturní a společenské sféry. Dorazili i neúspěšní uchazeči o Hrad z prvního kola: Marek Hilšer, Michal Horáček a Pavel Fischer.

Bývalý šéf Akademie věd se při svém příchodu do kinosálu dočkal hlasitého aplausu. Ještě předtím se s většinou přítomných stihl osobně přivítat.

“Dnes končí moje kontaktní kampaň, toto je poslední akce. Chtěl bych poděkovat všem, co mě podpořili. Ať už sběrem podpisů, roznášením materiálů, letáků nebo finančně,” pronesl Drahoš v úvodu večera.

“Hrajeme proti Rusku”

Neopomenul také ocenit “velkorysou podporu”, které se mu dostalo od tří bývalých soupeřů. Horáček, Fischer a Hilšer, jež vzápětí vyzval na pódium, si vyslechli snad ještě bouřlivější potlesk než několik minut nazpět Drahoš.

“Emocionálně je pro mě tato volba, jako když jsem v mládí sledoval hokej a my hráli pro Rusku. A my proti němu nyní skutečně hrajeme,” narážel ve své řeči Horáček na blízký vztah Miloše Zemana k této východoevropské velmoci.

Zároveň vyslovil přání, aby 28. října letošního roku, při oslavách stoletého výročí založení československého státu byli ve Vladislavském sále Pražského hradu oceňováni lidé za zásluhy, nikoliv ze známosti.

Podle Pavla Fischera se začíná blýskat na lepší časy. Spolupráci mezi několika kandidáty a jejich podporovateli označil za svědectví velkorysosti a ochoty hledat v rozmanitosti společnou cestu do budoucna. “Skoro až koperníkovský obrat,” poznamenal.



Drahošová: Máš beze mě co jíst?

Jiří Drahoš se v Lucerně, v níž po celou dobu panovala uvolněná atmosféra, objevil bez své manželky Evy. Ta tou dobou diskutovala s veřejností v Městském divadle ve Zlíně. Zatímco dříve oba objížděli mítinky pospolu, nyní mají mnohdy samostatný program. V úterý bude Drahošová agitovat za svého muže v Jihomoravském kraji.

Oba manželé se ovšem spojili skrze telemost na dálku. Společně se tak s návštěvníky obou kulturních objektů mohli připojit ke zpěvačce Marii Rottrové, které v jihomoravském městě zazpívala lidovou píseň Ach synku, synku. Po takřka sborovém vystoupení, do nějž se zapojilo několik stovek lidí, následoval - jako ještě mnohokrát toho večera - nadšený aplaus.



Jiří Drahoš pak své ženě přes obrazovku vzkázal, že ji miluje. Eva Drahošová odvětila to stejné, načež přidala úsměvný dotaz zdali má akademik doma bez její přítomnosti co jíst. “Müsli tam je a jogurtu máš plnou lednici,” rozesmála pražskou Lucernu.

Prostor byl během téměř hodinového hlavního programu rovněž na diskuzi s návštěvníky v sále. Drahoš je ujistil, že ho i přes náročnou kampaň neprovází únava a je plný sil a odhodlaný k souboji se současnou hlavou státu.

Pomoc od Svěráka s Uhlířem

Podpořit Drahoše v závěrečné fázi předvolební kampaně dorazili i hudebníci Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlířům. Divákům zahráli postupně známé hity Není nutno, Dělání a Statistiky. Podle jejich slov jde totiž o písně, které jim pomáhají, když jde do tuhého. Svěrák vzápětí ocenil krok tří neúspěšných prezidentských kandidátů, kteří po úvodním kole okamžitě podpořili Drahoše. Dohnal ho prý k slzám dojetí.



Morální pomoc Jiřímu Drahošovi vyjádřili také herci Jiří Bartoška, Martin Dejdar, Ivan Trojan, zpěváci Petr Janda a Vladimír Mišík se synem Adamem nebo sportovci Jiří Hrdina a Horst Siegl.

“Když každý přemluví jednoho váhavého voliče, ještě lépe bývalého voliče Miloše Zemana, tak by to byla úžasná pomoc,” apeloval Zeman své příznivce a dobrovolníky se slovy, že sám už to v následujících dnech nestihne. „Musíme to dát, já chci toho pána vystřídat,” dodal důrazně.

Zeman na další debatě bez soupeře

Drahoš upřednostnil společenské setkání v Lucerně před předvolební diskuzí s Milošem Zemanem na televizi Barrandov. Na ní vystoupí současná hlava státu – stejně jako v neděli na televizi Nova – sama s moderátorem bez svého soupeře.

Zeman už v nedělní debatě ujistil, že se k Drahošovi nebude nikterak vyjadřovat, když jí není osobně přítomen. „Snad si to vynahradím, až někdy přijde,“ řekl.



Tváří v tvář se oba utkají poprvé až v úterý na Primě a poté ve čtvrtek v České televizi. Zeman po úvodním dějstvím prezidentských voleb změnil své rozhodnutí, že se nebude zúčastnit televizních debat. Posléze přehodnotil i své stanovisko, že více než dva duely by byly nudné a přislíbil účast ve čtyřech. Drahoš trval na dvou, a to i přes kritiku z tábora svého oponenta.



Koncentrace na televizní debaty

„V souladu s jedním z vyjádření pana Zemana se rovněž domnívám, že tři nebo více televizních debat by diváky již nudily,“ komentoval Drahoš se slovy, že více diskuzí odmítl také z důvodu již naplánovaného vyvrcholení své kontaktní kampaně. V neděli mimo jiné debatoval s občany v Brně a Ostravě. Pondělní setkání v Lucerně bylo jeho poslední veřejnou akcí. Do pátku bude už jen poskytovat rozhovory médiím a připravovat se na debaty v televizích.

Na klíčová vystoupení před kamerami se výlučně koncentruje také Miloš Zeman. Jiný program, kromě středečního ukládání korunovačních klenot a přijímání demise vlády, naplánovaný nemá. Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře jezdil Zeman po krajích posledních pět a za v těchto dnech již nic nedohoní.

Prezidentský duel na Primě se uskuteční v Karlínském divadle a odmoderuje jej Karel Voříšek. Moderátorkou čtvrteční diskuze na veřejnoprávní televizi, která proběhne v Rudolfinu, bude Světlana Witovská. Ta nahradí tradičního průvodce Václava Moravce, jenž usměrňování souboje mezi Zemanem a Drahošem odmítl, aby předešel možné kritice tohoto média skrze svou osobu.