Kolik Karlovým Varům vynáší filmový festival? Loni měli návštěvníci utratit rekordní částku

Karlovy Vary Rekordních více než 185 milionů korun přinesl Karlovým Varům loňský 52. ročník mezinárodního filmového festivalu. Vyplývá to z přehledu návštěvnických útrat a plateb společnosti Film Servis Festival Karlovy Vary firmám sídlícím v krajském městě a okolí a těm, kteří zaměstnávají zdejší pracovníky. Informuje o tom středeční regionální vydání MF Dnes.

V roce 2016 festival přinesl do regionu zhruba 179 milionů, 50. ročník v roce 2015 přinesl necelých 178 milionů korun. „Vnímám velmi pozitivně, že celkové číslo úhrad a útraty do lokální ekonomiky v časové řadě stále roste. Je to jednak výborná známka pro festival a jeho atraktivitu, jednak významný ekonomický impuls pro místní ekonomické prostředí,“ uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Nejnákladnější z celého ročníku bylo ubytování, za které organizátoři zaplatili karlovarským hotelům. Mezi nimi byl například Thermal, Pupp, Embassy, Quissisana, Ontario, Alisa, Jean de Carro či Dvořák. Útrata přesáhla 38 milionů korun. Akreditovaní návštěvníci v krajském městě podle statistik zanechali bezmála 52 milionů korun, hosté zhruba 38 milionů korun, lidé bez konkrétního druhu akreditace pak 10 milionů korun.

Vedení karlovarské radnice už také vyčíslilo i takzvané nefinanční plnění festivalu. „Nefinanční plnění města je zhruba na úrovni 800 000 korun. Je v něm zejména úklid a nějaké zábory veřejného prostranství,“ uvedl Kulhánek.