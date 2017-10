Jóga pro masy? Nováčci ji vyhledávají i po bouřlivém mládí, říká cvičitelka Oravcová

PRAHA Jedna z nejvyhledávanějších cvičitelek jógy Lenka Oravcová o tom, jak se dávná indická nauka snoubí s moderní dobou, jak se orientovat ve zmatku jógových stylů a o tom, že bez osobního vkladu nemá jóga účinky, jaké nabízí.

Známe se z jógového studia, ale nakonec jsme se sešli u ní doma, v jinonickém bytě, jehož druhým obyvatelem je její kocour. Lenka Oravcová má v kuchyni moderní presovač. Zamítavý postoj ke kávě s „pravověrnými“ jogíny tedy nesdílí. Přestože doporučuje osvojit si staré etické principy známé pod sanskrtskými názvy jama a nijama (doporučení, jak se chovat ke světu a sobě samému), její postoj k józe je moderní. Vychází z osvojování správného držení těla, uplatňovaného při prostém vzpřímeném stoji i složitých pozicích – ásanách.



Když o své knize Principy zdravého pohybu s podtitulem Jóga a jógová terapie začne říkat, že pro laika bude obtížné se v ní vyznat, se smíchem se zarazí: „Nemohu přece říkat lidem, aby si nekupovali moji knihu. Inteligentní člověk ji pochopí.“

LN: Masová obliba jógy je otázkou posledních několika let. Kdo se tomuto cvičení dnes věnuje: jsou to především mladí lidé nebo i starší ročníky?

Na dynamičtějších a silovějších lekcích převažují mladší ročníky, ale u těch klidnějších, anebo na zdravá záda, je to často vyrovnané. Dlouholetých postarších jogínů mnoho není, protože masovost je úkazem až posledních pár let. Nováčků v „pozdním středním věku“ přibývá. Většinou hledají řešení zdravotních problémů nebo se po bouřlivém mládí – myslím pohybově – chtějí uchýlit k něčemu klidnějšímu a méně výkonnostnímu.

LN: Takže jóga může nahradit jinou pohybovou aktivitu, na kterou už starší lidé fyzicky nestačí?

Ano, k tomu může sloužit dobře vedené jógové cvičení s přídavkem některých nových technik, které se soustředí na zpružňování pojivové tkáně, ne pouze na protahování svalů. Navíc je u jógy benefit práce s pozorností a především s dechem, to vše dohromady může mít hlubší dopad.

LN: Zhruba po padesátce už člověk nemá takový pohybový rozsah, pružnost svalů a šlach, ohebnost kloubů. Je to předsudek, nebo když se bude snažit, zvládne každou ásanu?

Ano, ztráta pružnosti a určitá slepenost a tuhost pojivových tkání je doprovodným příznakem stárnutí a je ještě výraznější tehdy, když se člověk během života hýbal málo nebo měl jednostrannou zátěž. Tuhnoucí proces lze do jisté míry správným cvičením zvrátit, ale je zavádějící mít jako vzor fotografie některých extrémních jógových pozic, na kterých jsou většinou bývalí gymnasté, tanečníci nebo lidé od přírody hypermobilní. Například nejtypičtější jógová pozice – lotosový sed – vyžaduje takový tvar a mobilitu kyčelních kloubů, kterou naprostá většina západní populace sedící na židlích nemá, a je nedosažitelná i pro mladé.

LN: Lekce pro seniory a seniorky jsou běžné, ale nestálo by za to uvažovat o specializovaných kurzech ve věkové kategorii dejme tomu 50 až 60 let?

Takové kurzy existují. Je účinnější, když na sebe lekce navazují a cvičí se se stejnorodou skupinou. Začátečník se může informovat u lektora, o jaký typ jógy a míru obtížnosti půjde, aby to odpovídalo jeho tělesné zdatnosti a stavu pohybového aparátu. Ideální je, když má takový kurz úvodní lekci na vyzkoušení. Mnohdy se totiž pod stejným názvem mohou skrývat velmi odlišné lekce co do průběhu i obtížnosti.

LN: Mnozí z nás četli nebo slyšeli příběh člověka s velkým zdravotním problémem, příkladně s poraněnou páteří, který se usilovným cvičením jógových pozic zcela vyléčil. Nezpochybňuji pravdivost takových příběhů, ale není to spíš marketing?

Jóga si dělá medvědí službu, když o sobě říká, že je schopná každému pomoci. Má obrovský potenciál, ale superlativní účinky jsou možné jen za určitých podmínek. Záleží na tom, jak se člověk umí vnímat, jak pracuje sám se sebou, zda dokáže změnit osobní život. Jenže lidé chtějí všechno rychle. To jsou ty rady typu tři cviky na odstranění bolesti zad, tři cviky na ploché bříško, tři cviky pro ženy po čtyřicítce.