ČSSD začne přemýšlet, zda při druhém pokusu podpoří Babišovu vládu

PRAHA Regionální organizace sociální demokracie začnou v průběhu ledna naplno s přípravami na mimořádný sjezd. Okresy a kraje budou nominovat straníky, kteří by se podle nich měli ucházet o funkce v nejužším vedení ČSSD. Strana bude 18. února v Hradci Králové volit předsedu i místopředsedy po volebním neúspěchu v říjnových volbách, po kterém má dosud nejsilnější strana Sněmovny pouze 15 poslanců.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec zatím vyjadřuje pouze úmysl dovést spolu se současným vedením stranu k mimořádnému sjezdu, žádný jiný adept na funkci předsedy se však zatím neobjevil. Ke kandidatuře se přihlásil pouze hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, měl však několik podmínek včetně toho, aby dostali příležitost i upozadění členové strany jako někdejší hejtmani Jiří Zimola a Michal Hašek.



Nestraníkovi Běhounkovi navíc brání v kandidatuře do čela strany stanovy, které požadují, aby předseda a místopředsedové byli v ČSSD alespoň čtyři roky. Objevily se kvůli tomu i návrhy, aby jednodenní sjezd v Hradci podmínku v rámci změny stanov zrušil a byl přerušen do registrace nových stanov na ministerstvu vnitra. Speciální komise v posledních týdnech sbírala návrhy na úpravu stanov. Podle Chovance by se mohla strana změnami zbavit současné těžkopádnosti.

Stejné překážce jako Běhounek čelí například i místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Někdejší ministryně školství vstoupila do sociální demokracie v září 2015. Podle současných stanov ČSSD musí být mezi místopředsedy alespoň jedna žena, kterou je nyní bývalá ministryně práce Michaela Marksová.

Většina okresních konferencí ČSSD je v plánu v první polovině ledna, i když některé se už uskutečnily koncem letošního roku. Krajské konference na okresní navážou především během posledních dvou lednových týdnů. Kromě nominací budou například vybírat své delegáty na sjezd, kterých bude dohromady téměř 600.

Strana by se mohla na sjezdu zabývat i tím, jak se postaví ke spolupráci s ANO. Současnou menšinovou vládu sociální demokracie nepodpoří, Chovanec však nevyloučil jednání při druhém pokusu Andreje Babiše (ANO) o sestavení kabinetu. ČSSD by se podle něj mohla s ANO o budoucnosti země bavit, pokud jednání nebude mít formu diktátu. Babiš zmínil, že na další vývoj bude mít vliv vedle sjezdu ČSSD i lednový kongres ODS.

Poslední sjezd ČSSD se konal letos v březnu v Brně, kde obhájil funkci předsedy tehdejší premiér Bohuslav Sobotka a ve vedení ho doplnili ostatní kandidáti, které podporoval. Sobotka však už v polovině června kvůli klesajícím preferencím funkci stranického lídra opustil. ČSSD místo něj vede statutární místopředseda Chovanec, volebním lídrem se stal Lubomír Zaorálek.