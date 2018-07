Čtvrtý film Ondřeje Trojana je o kontroverzní osobě Zdeňka Tomana. Do kin půjde v říjnu

Praha Filmové drama Toman o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s osudy lidí, je čtvrtým snímkem režiséra Ondřeje Trojana. Tvůrci v úterý zveřejnili filmovou upoutávku na politický thriller o bezskrupulózním obchodníkovi s obrovskou mocí a úkolem sehnat peníze, které komunistům v období takzvané třetí republiky vyhrají volby. Do distribuce bude snímek uveden 4. října, informovala mluvčí projektu Barbara Trojanová.

Režisér a producent Trojan se pokusil o co nejvěrnější rekonstrukci skutečných událostí opírající se o archivní a očitá svědectví. „Je pro mne fascinující zabývat se touto dobou, o které se tak málo mluví a která zásadním způsobem ovlivnila naše životy až do dnešních dnů. Koneckonců mnoho potomků těch, co se dostali v poválečných letech přes mrtvoly nahoru, působilo v různých tajných i veřejných strukturách až do roku 1989 a nemálo z nich, bohužel, dodnes,“ uvedl Trojan.



Zdeněk Toman byl v letech 1945 až 1948 šéfem československé zahraniční rozvědky, zároveň šmelinářem, podvodníkem a manipulátorem s osudy mnoha lidí. Pro osobní profit i získávání financí nezbytných pro úspěch komunistického puče v roce 1948 se neštítil kšeftovat s kýmkoli a s čímkoli. „Byl osobou organizující odchod východoevropských Židů přeživších holokaust přes Československo do Palestiny, ovšem za tučné provize od židovských organizací,“ dodal Trojan.

Podle Trojana byl Toman prvním vězněným komunistickým pohlavárem, který věděl příliš mnoho. Tomanovi se podařilo uprchnout z vězení a dostat se do americké zóny v Německu.

Vedle Jiřího Macháčka a Kateřiny Winterové v rolích manželů Tomanových se na plátně objeví Kristýna Boková jako Tomanova sekretářka a milenka Třískalová, Stanislav Majer jako generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík jako fanatický komunista a přednosta obranného zpravodajství Bedřich Reicin. Dále slovenští herci Roman Luknár jako Jan Masaryk, Lukáš Latinák jako politik Vlado Clementis nebo Táňa Pauhofová jako Tomanova sestra Aurélia.

Drama Toman uvidí první diváci na předpremiéře 2. srpna na Letním filmovém a hudebním festivalu Slavonice. Publiku ho představí režisér Trojan s dalšími tvůrci. Slavonice si pro předpremiéru svého filmu vybral režisér Trojan záměrně. Festival před pěti lety založil a je jeho hlavním organizátorem i dramaturgem.

Před filmem Toman Trojan natočil snímky Pějme píseň dohola, Želary a Občanský průkaz.