DIANIŠKA: Máte DNA mrtvýho Michela Jacksona? Rozdělíme si milion

Fyzicky sedím na gauči, ale psychicky jsem Jay-Z odpalující jointa na pláži. Mám speciální druh představivosti, akorát nevím, jak všechny ty prachy, co mám v mysli, přepsat na svůj bankovní účet. Existuje ale jistá možnost. Máme námět na skvělou novou hru, ten námět je tak skvělý, že vám to nemůžu říct.

Byste to pak ukradli a shrábli všechny peníze, já to znám. Ale donutilo mě to i o prázdninách zvednout zadek a jet na výlet. Reálná postava z naší budoucí hry pochází totiž z vesnice v Orlických horách.

Takže kolega Orozovič dostal skvělý nápad, opustit bezpečí města a vydat se na expedici. Takzvaně „nasajeme atmosféru a pak ta inscenace bude lepší“ expedice.

Ale tohle není podstatný, výlet byl super, a že hra bude bomba je jasný (i tvoje bába na to bude shánět lístky). Důležitý je, že když jsem cestou předjížděl na dálnici kamion, vyplo se v autě rádio. Pak zhasly i kontrolky na palubní desce. Posádka začla panikařit, nejvíc tedy já. Byla už tma a naše reflektory postupně slábly. Strhnul jsem to na nejbližší výjezd a zastavil u nejbližšího stavení a už nenastartoval.

Jméno tý vesnice mám na jazyku, ale to je tak všechno. Z baráku najednou vylezl chlápek a lámanou češtinou vysvětluje, že tady auto ne ne. Nestát, nemůže, kamery, šéf, zlobit! Chci půjčit alespoň šroubovák, ale to už auto sám tlačí mimo pozemek a zavírá bránu. Díky. Tak fakt nevím, jestli tam po nocích vařej perník, nebo co. My ale vyděláváme z vašich daní a tak kromě odtahovky vytáčíme i taxíka. Řidič naběhl s oktávkou a celých 150 kiláků nepřestal mluvit.



No hurá! A sem jsem se ve story chtěl dostat. Nejdůležitější informace měsíce totiž padla teď. Pan taxikář, dělal kdysi ochranku na koncertech. Mimo jiné byl i pod pódiem na Michaelovi Jacksonovi. A během Billie Jean, Michael sundal stříbrnou rukavici a bezděčně ji hodil právě našemu řidiči. Teď je na prodej. Pod 20 tisíc prý nejde. No, nekup to.

Na e-bayi by to šlo vydražit i za mega, ale problém je, že nikdo neuvěří, že rukavice patřila opravdu královi. DNA mrtvýho Jacksona se přeci jenom shání obtížně. Takže se obracím na vás, vážené čtenáře našeho mimořádného blogu. Nemáte kousek Jacksonova prstu, nebo sliny, nebo nosu? Nebo, kde se taková věc shání? Google mlčí a já se bojím, že část těla bude dražší, než samotná rukavice. Je to začarovanej kruh. Moc by nám to pomohlo. O peníze se pak rozdělíme. Já za svou část poletím na Azory za Jay-Zím.