DIANIŠKA: O 47 chloupků lehčí aneb Jak jsem podstoupil depilaci celého těla

Tak jsem podstoupil kompletní depilaci mého sexy těla. Na hrudi jsem si během života dokázal vypěstovat úctyhodných 47 chloupků. Jsou pryč. Bylo mi jich líto, ale při holení jsem si mohl představovat, že jsem speciální agent, který musí mít hladkou hruď, aby na ní držel tajný mikrofon.

Růžová paruka, stříbrný nehty a umělý řasy vypadají v zrcadle tak dobře, že kdybych byl jinej kluk a viděl bych se, nejspíš bych po sobě vyjel. Mám obavu, že když se budu ještě chvilku hladit po svých naolejovaných nohách, nejspíš dostanu erekci. Nebylo by to šťastný, protože flitrovaný mini šatičky mi sahají sotva pod zadek.



Snažím se narvat na nohy lodičky s deseticentimetrovými podpatky. Koupili jsme je v pomůckách pro transsexuály a ani jejich velikost 46, nezaručuje, že mě netlačí prsty. Kolegyně Kamila mě, už učí modelkovskou chůzi. Kolegyně Tereza, slíbila, že mi pomůže s twerkingem.

Vítejte v generálkovém týdnu přípravy inscenace „Něco za něco“ Williama Shakespearea.

Když nám ředitel divadla pod Palmovkou před půl rokem oznamoval, že u nás bude režírovat renomovaný polský režisér Jan Klata, zbytek dne už jen pobíhal po baráku a dělal takový to: „chichichichi“ jako děcko, které právě zazvonilo na všechny zvonečky paneláku.

Máme sice tlumočníčku Olgu, ale mluvit polsky je jednoduchý. Stačí ke každému slovu přidat „ŠČ“. Takžešč by tošč dokazalšč každýšč.

No ta choreografie, kterou mám vystřihnout při soudní scéně, mi dělá vrásky na mým namejkapovaným čele. Měřím totiž dva metry a udržet rovnováhu na těch šteklých je vážný problém. Když mě to učil choreograf Maćko, natočil jsem si tanec na telefon. Nedá se na to moc koukat. Maćko tancuje sexy, ale já vypadám jako Jack Nicolson. Což by nebylo tak špatný, ale musíte si představit Jacka v Přeletu, při elektrošocích.



A tak se vracím do svých teenagersých let a musím opět obdivovat holky na MTV. Ale kdo z vás může v rámci své práce sjíždět videoklipy od Beyoncé? Prostě takový klasický Shakespeare. Za pár dnů máme premiéru. Nebojte, všechno to dopadne dobře. Jako vždy. Mž mě volají na jeviště, je to jen deset metrů, ale bude mi to trvat minutu. Papa.