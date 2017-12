Do třetice všeho dobrého. Američané to s předělávkou sitcomu Ajťáci nevzdávají

Graham Linehan, tvůrce kultovního britského sitcomu Ajťáci (někdy také jako Partička IT, anglicky The IT Crowd), potvrdil, že Americká televize NBC připravuje svou vlastní verzi seriálu. Jde již o třetí pokus ze strany Američanů. Předchozí dva skončily nezdarem.

Temná podzemí v mrakodrapovém sídle velkého korporátu. Právě tady dlí oddělení informačních technologií, které se skládá ze sociálně neschopného Mosse (Richard Ayoade), neúspěšného milovníka žen Roye (Chris O´Dowd) a počítači naprosto nepolíbené Jen (Katherine Parkinsonová).

Komediální seriál z produkce televize Channel 4 se dočkal velké oblíbenosti a téměř kultovního statusu. Mezi roky 2006 až 2010 vznikly čtyři série po šesti epizodách. V roce 2013 se Ajťáci vrátili ještě na jednu prodlouženou epizodu. Na českém recenzním serveru ČSFD jde s 88% o desátý nejoblíbenější seriál (údaj k 19. prosinci).

Web Variety přišel se zprávou, že Grahama Linehana, tvůrce seriálu, si najala americká televize NBC pro napsání úplně nové verze Ajťáků. Linehan to záhy potvrdil na svém Twitteru. „No jasně, pracujeme na to. Když od toho nebudete čekat, že půjde o úplně stejný seriál, tak budeme všichni šťastní,“ napsal Linehan. Třetí pokud má tak nejspíše největší šance na úspěch, protože poprvé projekt povede tvůrce britského originálu.

Napoprvé se o americkou předělávku seriálu pokusila televize NBC už v roce 2007, rok po britské premiéře. Vznikla pilotní epizoda, ve které Mosse ztvárnil znovu Richard Ayoade, ale Roye si zahrál herec Joel McHale. Kvůli vlažným reakcím bylo další natáčení pozastaveno.

V roce 2014 se NBC pokusila o předělávku podruhé. Tentokrát studio nestačilo natočit ani pilotní díl, než byl projekt znovu uložen k ledu.