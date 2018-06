Doktor Martin se do důchodů nechystá. Miroslav Donutil v novém filmu řeší nález kostry

BESKYDY/PRAHA Věčně cynický neruda, svérázný doktor a čerstvý otec Martin Elinger (Miroslav Donutil) se vydává do malebných Beskyd řešit případ záhadných kosterních pozůstatků. Nový celovečerní film pod taktovkou režiséra Petra Zahrádky bude mít premiéru na podzim.

Zločin v Beskydech. Nálezy mluví o nejméně deset let promlčené vraždě, se kterou si strážmistr Tomáš Topinka (Robert Mikluš) absolutně neví rady. Doktor Martin se tak znovu vydává do Prostějova. Dvojici „koumáků“ budou dělat společnost postavy známé ze seriálu - Lída Klasnová (Jitka Čvančarová) a Elingerova tetička (Jana Štěpánková). Herecký pak ansámbl doplní například Jiří Bartoška, Marek Taclík nebo Elizaveta Maximová.

„Když končila druhá řada seriálu, tušil jsem, že si možná Doktor Martin vyslouží celovečerní film, který by celé jeho téma ukončil. Půjde o tajuplný a překvapivě nelékařský příběh. Co zůstává, je ale velmi specifická povaha Martina Elingera – je stejně nekontaktní, nicméně díky společnému svazku s Lídou Klasnovou a jejich dítěti dokáže být vůči ní i submisivní, což je samo o sobě velký pokrok. Ale dokáže být takový i vůči Tomáši Topinkovi, což by asi zatím nikdo nepředpokládal,“ prozrazuje Miroslav Donutil.

Režisér Petr Zahrádka, který s Doktorem Martinem strávil více než dva roky při natáčení oblíbeného seriálu, uzavírá: „Do samotného natáčení jsme opět zapojili místní. Je to takové naše best of – všichni, kteří se osvědčili, byli povoláni zpět. Zkrátka vše, co jsme za tu dobu, kdy jsme v Beskydech natáčeli seriál Doktor Martin, našli, se ve snímku objeví. Budeme také dohrávat některé vztahové linky, ale Zločin v Beskydech bude fungovat i jako samostatný film, který diváci pochopí i bez předchozího sledování seriálu.“