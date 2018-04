HEŘTOVÁ: Dolce vita. Tiramisu z Říma bez smetany i likéru

Když jsem viděla v Římě tiramisu ve skleničkách, s posypem z lesních jahůdek, okamžitě mě napadlo, že všechna tiramisu, která jsem dosud vyzkoušela, jsou špatně. Tedy samozřejmě ne úplně špatně, ale tohle jednoduché a přitom klasické servírování s lesními nebo měsíčními jahodami mě doslova omámilo, přesto, že bylo bez likéru. Věřím, že dostane i vás, když si ho připravíte podle římského receptu.

Čokoládový posyp nebo měsíční jahody?

Do poslední chvíle jsem si myslela, že to nejlepší tiramisu v Praze mají v Brasileiro patřící do skupiny Ambiente, tedy nikoliv v pravé italské restauraci, ale v brazilském podniku plném masa a výborných předkrmů. A jejich tajemství? Opravdu nevím, ale asi ujíždím nikoliv na krému a nasáklých piškotech plných kávy a likéru, nýbrž na posypu. Závěrečné zdobení tiramisu tady je přímo svatý grál. Silné kakaové drobení z toho nejjemnějšího čokoládového sušenkového těsta dokonale souzní se žloutkovým krémem a piškoty. Nevěříte? Vyzkoušejte!



Stále nevím, jak mohou malé skromné jahůdky soutěžit s favoritem jako je čokoládový posyp, ale ten teď nechme stranou. Zkrátka v Římě si potrpí na zdobení něčím opravdu osvěžujícím, a tím voňavé měsíční nebo lesní jahody rozhodně jsou. Raději se ale neptejte, kde je v dubnu seženou. Na místní tržnici Campo di Fiori mají takové poklady, že nevíte, kam se dřív podívat. Nakonec známá pravda, polohu Itálie lze jejím obyvatelům jen závidět.



Tiramisu jako nejznámější italský dezert

Tiramisu je tak rozšířené, že ho lze s klidem pasovat na nejznámější italský dezert. V Římě ho mají opravdu všude. Je stálicí na jídelníčku restaurací, trattoriích, najdete ho v bistrech, kavárnách i cukrárnách. Nikde se nestalo, že by tiramisu neměli. Všechna tiramisu jsou domácí a nic jiného ani neočekáváte. Ochutnala jsem jich několik a všechna byla chuťově skvělá, nadýchaná, některá posypaná měsíčními jahůdkami, kterým jednoduše nešlo odolat!

Jednoduchá příprava, osvěžující chuť

Za úspěchem tohoto dezertu stojí především jednoduchá příprava a opravdu skvělá chuť. Tiramisu má i své další přednosti; dá se připravit den až dva dopředu, pak je jeho chuť ještě lepší, neboť se namočené piškoty krásně rozleží a spojí s krémem.

Recept, který přináším, je jiný i tím, že se do něj nepoužívá smetana a bílky se šlehají zvlášť. Obojí se zaslouží o krásně nadýchaný krém, který je méně tučný, přesto žádný chuťový kompromis.

Také není nezbytně nutné použít likér, to záleží jen na vašich chutích, ale silná káva k namočení piškotů se nedá ošálit. A pak už je jen na vás, jestli tiramisu připravíte do větší ploché misky anebo do skleniček, jak to dělají v Římě, anebo na trochu noblesněji servírované tiramisu použijete vysoké a široké sklenice. Shrnuto a podrženo: tiramisu je ten nejlahodnější italský dezert!

Římské tiramisu

(asi na 8–10 sklenic)

1 velký balík dlouhých cukrářských piškotů (savoiardi)



600 ml silné černé kávy



6 vajíček



200 g jemného pískového cukru



2 lžíce likéru amaretto, marsala, cointreau nebo rumu (není ale nutné)



500 g sýra mascarpone



10 g tmavého kakaového prášku na posyp piškotů i na zdobení



ovoce na ozdobu (maliny, jahody, stáleplodící měsíční jahody)



Nejdříve si připravíme kávu. Uvaříme několik šálků silného espressa, odměříme je a dáme do širší misky vychladnout. Mezitím si připravíme krém. Nejdříve oddělíme bílky od žloutků, bílky dáme do mísy kuchyňského robotu, přidáme špetku soli a šleháme. Odvážíme si cukr, polovinu postupně přidáme k bílkům a vyšleháme vše do měkkých špiček. Sníh dáme zatím stranou. V míse kuchyňského robotu vyšleháme žloutky se zbytkem cukru, až budou světlé a nadýchané. Snížíme rychlost robotu a přidáváme postupně mascarpone a šleháme, dokud se vše nespojí. Poté přidáme 2 lžíce likéru, pokud si přejete krém ostřejší, a stále šleháme. Potom už ručně začneme postupně přidávat našlehané bílky a jen stěrkou vše spojíme tak, aby krém zůstal nadýchaný.

Nyní rychle namáčíme piškoty do kávy a dáváme je do skleniček, případně je přelomíme. Každou vrstvu piškotů lehce zasypeme kakaovým práškem a zalijeme krémem. Pokračujeme dále s namočenými piškoty a krémem tak, aby poslední vrstvou byl krém. V ledničce necháme usadit alespoň 2 - 4 hodiny nebo nejlépe přes noc. Teprve po usazení krému anebo těsně před podáváním zasypeme kakaovým práškem a ozdobíme ovocem.