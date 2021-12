To nejlepší z roku 2021. Co urychlí demenci, jaké profese jsou nejžádanější a jak snížit spotřebu energií?

Neurochirurg Vladimír Beneš nejmladší.

Co urychlí stařeckou demenci? Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš se v rozhovoru pro Lidovky cz. rozpovídal o šťourátku v mozku, hezkých operacích a taky o tom, co s mozkem udělá výstup na osmitisícovku nebo hlavičkování ve fotbale.

V Česku je zoufalý nedostatek zaměstnanců. Jaké profese jsou nejžádanější a kolik v nich můžete vydělat? Lidovky.cz připravily přehledný článek o tom, ve kterých odvětvích je nejsnazší možnost získat práci.

Drahé bydlení plní venkov ‚zelenými vdovami‘. Hromadný exodus z velkých měst má řadu úskalí. Při prohlídce inzerátu to vypadá jako sen. Dům se zahradou a nedalekým lesem, do cukrárny kousek. Život v satelitech ale může být v mnohém problematický, a to nejen kvůli nešťastnému dojíždění do práce.

Některé z nás čekají těžké časy, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz exguvernér ČNB Miroslav Singer. „Ještě nedávno bylo v české ekonomice mnoho pracovních míst sponzorováno prostřednictvím postcovidových programů. Takže je možné, že některá pracovní místa prostě zmizí,“ dodává.

25 tipů, jak snížit spotřebu energií. Kdo by nechtěl znát triky, které vám ušetří peníze u pračky, lednice i elektroniky? Server Lidovky.cz dal dohromady soubor rad, jak na energiích v domácnosti ušetřit při používání spotřebičů, vytápění v místnosti, v obýváku, kuchyni i koupelně.

Antikoncepce

Češky ztrácejí zájem o antikoncepci. Kdysi oblíbené hormonální pilulky bojují s nezájmem i mýty. Ještě před dvěma dekádami je užívala každá druhá mladá Češka, zatímco dnes je polyká jen 24 procent žen do 34 let věku. Čím dál oblíbenější jsou naopak formy sexu, při nichž člověk nepotřebuje partnera.

Kupujete byt, hledáte nájem nebo máte problémy se sousedy? Pak by se vám mohly hodit informace ze seriálu Velký manuál k bydlení. Dozvíte se, jak vyřešit spory při ukončení nájmu, na co si dát pozor při uzavírání rezervační smlouvy nebo jak postupovat v případě, že má nemovitost skryté vady.

Vypadá vesmír jako nafouklá pneumatika a kde má konec? Fyzik Petr Kulhánek v rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje převratná zjištění kosmologů. Představa konečného vesmíru podle něj není nová, aktuální studii vědců z Lyonu a Ulmu vidí jako převratnou z jiných důvodů.

Propojení dechu a emocí je neuvěřitelné, říká uznávaný fyzioterapeut Tomáš Rychnovský. Dýchání je podle něj provázané s tím, jak se člověk cítí. Špatnou technikou si tak lze přivodit bolesti zad či zažívací potíže. Jak tedy správně dýchat a jak často vědomé dýchání zařadit do každodenních rituálů?

Patrice Awonseba Baba Musah

České děti jsou trochu rozmazlené, říká porodník Patrice Awonseba Baba Musah, který přijel do Česka z Ghany. Pracuje jako vedoucí gynekologické ambulance v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě. I když nemá žádná křídla ani svatozář, získal letos prestižní ocenění Anděl mezi zdravotníky.