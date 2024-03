Babiš se ptal na děti Lipavského. Nešlo o kompro, ale o veřejné informace, tvrdí

Babiš odmítá, že by na ministra sháněl kompromitující informace. „Jaké kompro, prosím vás. Chtěl jsem informace z veřejných zdrojů, abych se připravil na vystoupení ve Sněmovně, když pan ministr používá rétoriku veřejné propagandy,“ řekl Babiš serveru iDNES.cz v reakci na článek na Novinkách.

Vládní politici se i přesto do šéfa ANO okamžitě po zveřejnění pustili. „Jednou agent StB, vždycky agent StB. Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa,“ okomentovala dění šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Starého psa novým kouskům nenaučíš. Andrej Babiš sice často mění názory, ale ne metody,“ konstatoval i šéf STAN Vít Rakušan. Nynější vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan přitom v minulosti informoval o tom, že na něj politická konkurence shání kompromitující informace, nepřímo odkazoval na Andreje Babiše a hnutí ANO.

Impulzem pro šéfa ANO byla ministrova vyjádření v ČT, kde jej v neděli označil za bezpečnostní riziko pro Česko. O děti Lipavského se Babiš podle svých slov zajímal, aby mu mohl položit v rámci debaty o míru dotaz, zda by své děti poslal do války.

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ rozkázal v neděli okolo 16. hodiny Babiš v mailu svým spolupracovníkům v hnutí ANO připravit materiál na ministra zahraničí Lipavského.

Mailové vlákno obsahuje životopis, odkazy na mediální články či zmínky o Lipavského dceři a údajné manželce. „Má děti? Jazyky?“ dotazoval se v mailu například Babiš.

Dotčený mail původně šéf opozice adresoval svému poradci Janu Rovenskému. Ve veřejném prostoru se ale pohybuje i další Jan Rovenský, ekologický aktivista, který mimo jiné jako nestraník za ANO sedí ve výboru pro životní prostředí a limity těžby města Litvínov. A právě tyto dva muže si předseda ANO zaměnil.

Právě případné zatahování rodiny do politických šarvátek bylo pro Rovenského jakousi červenou čárou. „Dost jsem váhal, jestli ten mail zveřejnit. Fakt nejsem žádný babišobijec, na Letnou jsem nechodil a s panem Babišem jsem si v minulosti pracovně normálně psal a volal. V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru. Je to odporné, a je to podle mě ve veřejném zájmu, aby se o tom lidé dozvěděli,“ sdělil Novinkám Rovenský a doplnil, že kdyby mu omylem přišel podobný mail od Ivana Bartoše či premiéra Fialy, zachoval by se úplně stejně.