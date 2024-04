Kalousek se pustil do Fialy a Rakušana. Tvrdí, že lhali o migračním paktu

„Nechci to lacině kritizovat, možná nešlo dojednat nic lepšího. Možná je tenhle kompromis lepší než nic. Nesmířím se ale s tím, že nám o tom naši přední politici lžou. To nesmíte dělat, pánové Rakušane a Fialo. Pak vám totiž lidé nebudou věřit ani tehdy, když budete mít tisíckrát pravdu,“ vytkl premiérovi i vicepremiérovi zakladatel jedné z pěti vládních stran.

Nyní už ve vysoké politice není, spíše ji jen komentuje. Měl ale také zájem kandidovat za TOP 09 ve volbách do Evropského parlamentu, ale strana ho do nich nevyslala, i proto, že se politici koalice SPOLU snaží zabránit tomu, aby jim jejich dohodu o pořadí kandidátů do voleb nezhatil „skokan“ ze zadních míst kandidátky, jímž by Kalousek bezpochyby mohl být.

S ostrou kritikou vládních špiček kvůli migračnímu paktu přichází Kalousek pár dnů poté, kdy ho schválil Evropský parlament a den před mimořádnou schůzí Sněmovny nazvanou „Migrační pakt a jeho dopad na ČR“, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO. Také hnutí Andreje Babiše, stejně jako nyní Kalousek, vládě dlouhodobě vyčítá, že žádnou výjimku z migračního paktu Česká republika nemá.

Rakušana kritizoval už v debatě volební lídr Pirátů, ministr kritiku odmítá

Kalousek není první z koaličních politiků, kdo se kvůli migračnímu paktu pustil do Rakušana. Europoslanec a lídr kandidátky Pirátů Marcel Kolaja už minulý týden Rakušana nepřímo nařkl, že lhal, když v minulosti opakovaně sliboval, že se Česka povinná solidarita s ostatními týkat nebude, protože samo přijalo dostatek uprchlíků z Ukrajiny.

„To je samozřejmě hloupost. Ptali jsme se na to eurokomisařky Ylvy Johansson a ta nám řekla, že se tam ukrajinští uprchlíci rozhodně nezapočítávají. Kritika pana ministra je namístě,“ řekl Kolaja v první předvolební debatě na CNN Prima News.

Podle Rakušana to však není pravda, odkazuje přitom na nedávná slova komisařky, že bude existovat výjimka pro země typu Česka, které pomáhají Ukrajincům. „Samozřejmě platí, že výjimka bude aktivována ve chvíli, kdy pakt začne platit a po vyhodnocení aktuální situace,“ řekl MF DNES Rakušan.

Vláda čelila v minulých měsících ostré kritice ze strany opozičních hnutí ANO i SPD, že ministr vnitra Rakušan předběžně kývl na nová migrační a azylová pravidla EU počítající s principem takzvané povinné solidarity. Na migračních a azylových pravidlech Evropské unie se pak státy Unie po letech vyjednávání předběžně shodly o něco později, v prosinci.

Na začátku února se vláda shodla, že Česká republika nepodpoří výslednou podobu migračního paktu, ale že se zdrží hlasování. Podle ministra vnitra Víta Rakušana snižuje možnost efektivně bránit nelegální migraci na vnější hranici Evropské unie.

„Vláda dnes na můj návrh schválila, že stávající podobu migračního paktu nepodpoříme. Neobsahuje sice povinné relokační kvóty, proti nimž Česko dlouhodobě vystupuje, takže nemáme důvod ho vetovat. Po jednání s Evropským parlamentem ale doznal změn, které podle našeho názoru snižují možnost efektivně bránit nelegální migraci na vnější hranici. Opravdu účinná ochrana vnější hranice Unie je přitom podle mě v otázce nelegální migrace klíčová,“ uvedl tehdy Rakušan.

Migrační pakt dává zemím tři možnosti

Podstatou reformy migrační politiky Evropské unie je solidarita postavená na rozhodnutí členských států, jak chtějí k řešení problému migrace přispět.

Mají tři možnosti – přijmout uprchlíky na svém území, což ale není povinné. Další variantou je finanční pomoc státům zasaženým nelegální migrací. A konečně třetí možností je pomoc s ostrahou vnější hranice EU a s hraniční procedurou. Právě tuto možnost podle Rakušana Česko preferuje.

Vláda ale už dříve tké argumentovala, že dokud jsou v Česku uprchlíci z Ukrajiny před Putinovou válkou pod dočasnou ochranou, Česká republika nic platit nemusí, když nebude migranty z jiných částí světa přijímat.

Minulý týden pakt získal podporu většiny poslanců Evropského parlamentu. Nařízení o řízení azylu a migrace odmítlo patnáct českých europoslanců.

Pro hlasoval Luděk Niedermayer, který je TOP 09 trojkou na kandidátce SPOLU do Evropského parlamentu, a Radka Maxová, která byla zvolena před pěti lety za ANO, ale pak se s opozičním hnutím rozešla a přešla k sociálním demokratům. Letos už kandidovat nebude. Zdržely se Dita Charanzová a Martina Dlabajová, které byly také zvoleny za ANO, také tyto dvě europoslankyně už letos nekandidují.