Ministr Arenberger měl blízko k Pirátům, jeho manželka se zúčastnila Miss. Novinářů se nebojí, říkají kolegové

PRAHA Dětského hematologa střídá kožní lékař. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) už počtvrté za poslední rok, který země tráví s epidemií koronaviru, mění ministra zdravotnictví. Tentokrát do „horkého křesla“ usedá uznávaný dermatolog Petr Arenberger (za ANO). Na rozdíl od svého předchůdce má zkušenosti v mediálním prostoru a patří k často citovaným doktorům. Jeho tvář není pro veřejnost velkou neznámou, jak to bylo v případě Jana Blatného.

Dvaašedesátiletý Arenberger přichází z postu ředitele pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Do něj jej jmenoval v říjnu 2019 tehdejší šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vinohradskému špitálu je věrný přes třicet let, působí tam už od roku 1987, kdy začínal jako lékař na oddělení alergologie. Než přebral otěže nad ústavem úplně, byl sedmnáct let náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.



Kolegové lékaři jej chválí zejména za manažerské dovednosti, které teď může využít. „Pan profesor je zkušený manažer, který nemocnici vede dobře. Zároveň má odbornou autoritu mezi lékaři, protože je uznávaný dermatolog,“ řekl pro Lidovky.cz šéf České lékařské komory Milan Kubek. Zároveň doufá v lepší spolupráci mezi komorou a vedením resortu zdravotnictví. „My jsme připraveni nového ministra podporovat a spolupracovat s ním. Byl bych rád, kdyby pan profesor Arenberger o naši podporu stál více než pan docent Blatný,“ uvedl Kubek.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly může Arenbergerovi pomoci to, že se nebojí novinářů. „Vždy na mě působil velmi pozitivně. Je to vyrovnaný člověk, který je zvyklý vystupovat v masmédiích a nedělá žádné přešlapy. Myslím si, že přinese určitou stabilitu,“ řekl pro Lidovky.cz epidemiolog a současný prezidentův poradce, který se s Arenbergerem pravidelně setkává na lékařských kongresech a přednáškách.

On sám přitom skončil po pouhém měsíci ve funkci ministra zdravotnictví právě kvůli přešlapu spojenému s utajovanou schůzkou v zavřené restauraci na Vyšehradě. Prymula rovněž vyzdvihuje nového šéfa coby zdatného manažera. „Určitě má dobré manažerské dovednosti. Když má člověk v životopise, že řídí velkou nemocnici, nepochybně je to ku prospěchu. Je to ukazatel toho, že je schopen řídit lidi a postavit týmy odborníků. Osobně doufám, že změna ministra bude k dobrému,“ pokračoval epidemiolog.

Bývalý člen KSČ

S jmenováním ministra však vyplavala na povrch i méně oslnivá minulost. Arenberger má záznamy ve složkách bývalé Státní bezpečnosti (StB) jako takzvaný KTS s krycím jménem Kůže. Pokud je ale dotyčný v kategorii KTS, znamená to, že jde o kandidáta na agenta, jehož se StB snažila získat. Jmenovaný o jejích záměrech nemusel vědět a s tajnou policií reálně nemusel spolupracovat.

„Spolupracovníkem StB jsem nebyl, mám čisté lustrační osvědčení, které už jsem používal opakovaně při různých funkcích, které jsem vykonával,“ popřel včera spolupráci nový šéf resortu. Zároveň ale potvrdil, že před rokem 1989 byl členem Komunistické strany Československa, což mu u veřejnosti nemusí přidat body.

Jako doktor se věnuje kožnímu lékařství a venerologii, což je disciplína zaměřená na prevenci a léčbu pohlavních chorob. Doposud tedy působil v oboru velmi vzdáleném epidemii. Specializuje se na lupénku a kožní nádory, je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu, která už čtrnáctkrát umožnila zájemcům nechat se zdarma vyšetřit na tento typ nádoru. První akce proběhla v roce 2007. Působí též jako vysokoškolský pedagog, angažuje se v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a její České dermatovenerologické společnosti. V osmdesátých letech vystudoval tehdejší Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze, profesorem se stal v roce 2001.



Má rád výzvy

Nabízí se otázka, proč se uznávaný dermatolog s odborným renomé pustil do takřka sebevražedné mise a kývl na nabídku vést ministerstvo zdravotnictví. Stává se tak nyní snad nejsledovanějším mužem v Česku a každá chyba ve zvládání epidemii půjde na jeho triko. Arenberger v minulosti několikrát opakoval, že má rád výzvy a rád pomáhá. „Odhaduji, že to vnímá jako výzvu, chce něco dokázat a být užitečný,“ myslí si Kubek.

Je ale pravda, že Arenberger se zaměřuje na boj proti rakovině, v čemž si notuje s premiérem Babišem. Předseda vlády chce podpořit prevenci rakoviny a chystá takzvaný Národní akční plán boje proti rakovině. Zkušený odborník na melanomy by mu v tom mohl pomoci a ze spolupráce v budoucnu něco „vytěžit“.

Babiš se loni v září zúčastnil i výše zmíněné akce Stan proti melanomu. Ostatně o zákeřné nemoci, která ročně postihne více než 80 tisíc Čechů, mluvili oba už včera na tiskové konferenci krátce po jmenování Arenbergera do funkce.



Nový ministr se od svého předchůdce Blatného liší také v tom, že nemá tolik odmítavý postoj k nepovolené ruské vakcíně Sputnik V. Společně s Babišem včera sice uvedl, že Česko v jejím případě počká na stanovisko Evropské lékové agentury (EMA), zároveň ale připustil, že se nebrání klinickému testování Sputniku. „Pokud bude nějaká příležitost v nějakém horizontu typu klinického zkoušení léků, zase standardní postup, který je respektován evropskými úřady, tak se o to určitě budeme zajímat. Ale to je ještě předčasné,“ prohlásil.

Arenberger už dříve ukázal, že mu politika není cizí a umí si najít podporu mezi poslanci. V květnu 2018 byl zvolen členem Rady Českého rozhlasu, nominovala jej organizace Prosaz, která se zabývá pomocí zdravotně postiženým zapojit se do běžného života. Ve sněmovně pro něj hlasovalo 150 ze 182 přítomných poslanců. Velká část zákonodárců tak musela být z vládnoucího hnutí ANO. Vyhovuje ale i Pirátům, kteří si ho před čtyřmi lety vybrali jako svého náhradníka do správní rady VZP. Pirátům se sám přihlásil.

Arenberger je ženatý s dermatoložkou Monikou Arenbergerovou, která rovněž pracuje ve vinohradské nemocnici. V roce 1989 se zúčastnila finále Miss Československa. Má s ní dvě dcery.