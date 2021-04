ŽIVĚ: V Česku je brazilská mutace, Děčínsko se proto nerozvolní. Jinde pokračuje pozitivní trend, říká Arenberger

Praha Pozitivní trend vývoje epidemie covidu podle nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera pokračuje, klesá i počet hospitalizací. Nevidíme ale ještě efekt Velikonoc, řekl na tiskové konferenci. Podle něj se na Děčínsku objevily dva případy brazilské mutace koronaviru. I kvůli tomu se tam školy otevřou o týden později než jinde.

Ministerstvo bude podle Arenbergera připravovat nová pravidla pro rozvolňování. Na „psa“ zapomeňte, řekl. Půjde podle něho o jiný systém.



Od pondělí bude povolen venkovní sport v nejvýše dvacetičlenných skupinách, potvrdil ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Do hal amatéři nesmějí.



Dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Arenberger nastoupil do čela ministerstva zdravotnictví ve středu. Jako své priority spolu s premiérem Andrejem Babišem uvedl zlepšení komunikace nebo dostupnost monoklonálních protilátek na léčbu covidu-19. Právě kvůli těmto dvěma tématům premiér kritizoval jeho předchůdce, kterého odvolal, Jana Blatného.



Ministr také připustil, že by v Česku mohla být dostupná vakcína Sputnik V pro lidi, kteří by o její podání stáli. Byli by součástí klinické studie, v níž by se očkovací látka testovala na dobrovolnících. Vyžádal si od Státního ústavu pro kontrolu léčiv dokumenty, které jsou k této vakcíně dostupné. Premiér Babiš ale ve středu zopakoval, že vakcína nebude v ČR podávaná, dokud ji neschválí Evropská agentura pro léčivé přípravky.