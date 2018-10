Ať celý svět ví, že je Bakala gauner. Zeman to řekl dobře, tvrdí ‚vyznamenaný‘ byznysmen Krúpa

PRAHA Původem slovenský finanční žralok Pavol Krúpa má program na 28. října jistý. Zamíří na Pražský hrad, kde od prezidenta Miloše Zemana převezme státní vyznamenání. Hradní pán mu tím chce vyjádřit vděčnost za boj proti ekonomické kriminalitě. Krúpa kromě svých byznysových aktivit proslul jako velký oponent Zdeňka Bakaly, za jehož vlastnictví skončil na dně těžařský kolos OKD.

Boj za narovnání křivd v příběhu zkrachovalé OKD přišel zakladatele finanční skupiny Arca Capital už na několik desítek milionů korun. Svou aktivitu v tomto ohledu považuje za charitu.

Podle něj prý není důvod, aby se o kauze a Bakalově roli v ní nedozvěděl celý svět. „Někdo podporuje kulturu nebo nadace, já dělám tohle. A věřte mi, že Bakala je hodně nervózní,“ glosuje Krúpa v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Že budete mezi vyznamenanými, oznámil prezident Miloš Zeman v pondělí. Kdy jste se to dozvěděl vy?

Oficiálně jsem se to dozvěděl v pondělí, kdy jsem měl telefonát z Hradu, jestli s vyznamenáním souhlasím a přijmu ho. Odpověděl jsem, že samozřejmě ano. Ale neoficiálně jsem to věděl už nějaký čas, ale nejsem si jistý, jestli o tom můžu mluvit.

Lidovky.cz: Vyznamenání dostanete za váš boj proti Zdeňku Bakalovi, za jehož vedení zkrachoval těžařský kolos OKD a kterého prezident republiky upřímně nemá rád. Očekával jste tuto poctu z jeho strany?

Je to pro mě velmi milé překvapení. Ale na druhou pan prezident umí ocenit ty, kteří bojují proti nepravostem a korupci. Vyznamenání od pana prezidenta si vážím, je to pro mě pocta. Snad bude motivací pro všechny, kteří se budou chtít postavit zločinu, okrádání a korupci.

Lidovky.cz: Je pro vás pocta i způsob, jakým o tom prezident republiky v médiích promluvil? Řekl, že ocenění dostanete za váš boj proti ekonomickým zmr*ům.

Myslím si, že to bylo výstižné. Pana prezidenta si vážím za jeho činnost a postoje, ale vážím si ho i kvůli jeho bonmotům. Dokáže výstižně pojmenovat situaci nebo jev, takže já s tím souhlasím.

Zdeněk Bakala v roce 2014.

Lidovky.cz: Takže podle vás má hlava státu takto vulgárně mluvit v médiu veřejné služby?

Za sebe říkám, že to vystihl. Jestli by měla takhle mluvit hlava státu? Podívejte se, 90 procent národa mluví tak, jak mluví, proto mu porozuměli. Ti, co mu neporozuměli, mají smůlu. Pan prezident navíc na závěr zmínil výbornou myšlenku, že největších zločinů se dopouští ti, co mluví spisovně. Zdeněk Bakala a jeho lidé jsou v tomto ohledu slušní a naškrobení kravaťáci, ale na druhou stranu co způsobily za zločiny.

Lidovky.cz: Když se podíváme na vaši aktivitu v příběhu OKD, čím je pro vás tato kauza tak důležitá?

Má to hodně aspektů. Když jsem se o ni začal v době premiéra Bohuslava Sobotky zajímat, chránili pana Bakalu různí politici a lobbisté. Pro mě to nebylo jednoduché, potýkal jsem se s výhrůžkami. Ale zkrátka je dobře ukázat, že žádný tunel v České republice nesmí projít bez povšimnutí. Umožnit tento zločin dává špatný signál společnosti i podnikatelům, kteří jsou čestní. Tento zločin by měl být potrestaný jako memento pro společnost.

Lidovky.cz: Proč jste se tímto případem začal zabývat, co byl pro vás první impuls?

Když jsme si celý příběh zanalyzovali, absolutně mě rozčílilo, k jak velkému tunelu došlo. PR Zdeňka Bakaly se přitom snažilo svést krach OKD na pokles ceny uhlí. Ale OKD nezkrachovalo kvůli cenám uhlí, ale kvůli tomu, že bylo na kost vytunelované, což jsme naší aktivitou ukázali.

‚Chci vrátit vytunelované peníze do Česka‘

Lidovky.cz: Místy se zdá, že vás vede osobní animozita vůči panu Bakalovi. Co je hlavním smyslem vašeho snažení?

Navrácení vytunelovaných peněz, které Zdeněk Bakala odvedl do zahraničí, zpět do České republiky. Také navrácení bytů nájemníkům, kterým měly být prodané za 40 tisíc korun. Ať orgány činné v trestním řízení nebo sněmovní vyšetřovací komise pro OKD konají, ale z toho se v Česku nikdo nenají a nepomůže to ani státnímu rozpočtu. Proto moje aktivita směřuje k tomu, aby se peníze vrátily zpět do Česka.

Lidovky.cz: Zní mi to jako Mission: Impossible. Vám ne?

Vůbec ne. Naše aktivity jasně ukázaly, kde ty peníze jsou. Vyzvali jsme insolvenčního správce Lee Loudu, aby ze své pozice konal aktivněji. Vyzvali jsme ho, aby uspořádal veřejnou soutěž na prodej pohledávek OKD vůči Zdeňku Bakalovi, nebo aby je začal aktivně vymáhat. Zdeněk Bakala má v České republice majetek za zhruba sedm miliard korun. A kdyby se komise OKD místo PR nahánění Bakaly k výslechu připojila k našim žalobám, možná by to konečně mohl být podnět pro policii, aby zablokovala Bakalův majetek v České republice.

Lidovky.cz: O co se opírá vaše víra, že se vám to podaří?

Celá tato kauza mě stála desítky milionů korun. Nakoupil jsem i podíl v NWR (někdejší majitel OKD, v němž držel Bakala většinový podíl, pozn. aut.), abych měl vůči Bakalovi pohledávku a všechno bylo legitimní. Podal jsem desítky podnětů u nás, ve Spojených státech, Spojeném království i Švýcarsku a instituce konají. Dívejte se na to jako na charitu. Každý nějak žije a podniká. Někdo podporuje kulturu nebo nadace, já dělám tohle. A věřte mi, že Bakala je hodně nervózní, nasvědčuje tomu i jeho zoufalá žaloba ve Spojených státech.

Lidovky.cz: Právní prostředky používá i pan Bakala vůči vám. Jako americký občan na vás podal v USA žalobu, v níž mimo jiné tvrdí, že jste ho vydíral. Měl jste třeba prostřednictvím jeho právníků požádat o peníze za příslib, že svých aktivit vůči němu zanecháte. Je to pravda?

Je to absolutní nesmysl. Zdeněk Bakala už několikrát ukázal, že absolutně lže. Například když slíbil prodat byty horníkům a neudělal to. Veřejně deklaruji, že by měl Zdeněk Bakala vrátit státu minimálně 50 miliard korun. Žalobu, kterou na mě podal ve Švýcarsku, stáhl. Jeho právníci tvrdí, že to je z důvodu vyššího zájmu žaloby, kterou na mě podal ve Spojených státech. Ale bylo to proto, že jsem na jeho žalobu podal asi 150stránkovou odpověď, v které jsem popsal jeho aktivity.

Lidovky.cz: S jeho právníky jste se tedy nikdy nesetkal?

Netušil jsem, kdo jsou jeho právníci, než se objevila tato informace v médiích. Zaujalo mě, že má být mezi nimi i bývalý velvyslanec USA v České republice Andrew Schapiro, který tu aktivně vystupoval proti panu prezidentovi. Už připravuji podnět k institucím v USA, zda toto spojení není jen záminka, aby vyplatil Schapirovi peníze za jeho aktivity v České republice.

Lidovky.cz: Popíráte i další tvrzení v žalobě pana Bakaly, že vaši lidé rozesílají jeho obchodním partnerům maily, v nichž je pomocí lživých argumentů odrazují od spolupráce s ním?

To je aktivita pana Adama Swarta (americký byznysmen působící v komunikaci, pozn. red.). Nepopírám, že jsme s ním v jiných kauzách spolupracovali. My jsme mu vysvětlili kauzu Bakala. Řekl, že když je Bakala i americký občan, že to bere na sebe a že s tím tedy ve Spojených státech něco udělá. Jsou to ale jeho aktivity. Nicméně pokud se pan Bakala ve Spojených státech prezentuje jako vážený občan, proč jim neříct, že je naopak tím, jak se o něm vyjádřil pan prezident.

Lidovky.cz: V České republice jste například nechal vylepit řadu transparentů, kde jste Zdeňka Bakalu zobrazil jako tuneláře. Do Švýcarska jste pak chtěl za ním vypravit zájezd horníků, aby před jeho sídlem demonstrovali. Proč vaše aktivity proti Zdeňku Bakalovi nezůstávají v soudní síni?

Protože v soudní síni by to bylo na několik let a s nejistým výsledkem. Ale o každém gaunerovi byl měl každý vědět, že je gauner a že neplní dohody. A že získal peníze, které mohou být z trestné činnosti. Já jen každého, kdo s ním obchoduje, upozorňuji, že může přijít do problému, pokud jeho peníze přijme.

Lidovky.cz: Ale v demokratické společnosti jenom soud rozhoduje o tom, jestli je někdo, vašimi slovy, gauner, nikdo jiný. Proč to tedy děláte?

Ale on má rozhodnutí soudu, že je gauner (Krúpa naráží na rozsudek Vrchního soudu v Praze z roku 2011, jenž dal zapravdu někdejšímu předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi, s nímž se Bakala soudil kvůli výrazu „gauner“ na svou adresu, pozn. aut.). A já mám povinnost upozorňovat na možný trestný čin nebo na možný původ majetku z trestné činnosti. Tak jsme na to upozornili, a proč ne? Když tu nechal na 100 tisíc lidí bez možnosti bydlení a státní rozpočet připravil o 150 miliard korun, proč by to neměl vědět celý svět? Našimi podněty se navíc všechny instituce v Česku i zahraničí zabývají, neodmítly je jako bezpředmětné.