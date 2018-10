‚Zemanův‘ z**d? Nejhorší nadávka, přitom pochází z nevinného vrtění ocasu, říká jazykovědec

PRAHA S jeho významem je srozuměna patrně celá tuzemská společnost. Reklamu mu v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas několikrát udělal i prezident Miloš Zeman. Vulgarismus o čtyřech písmenech začínají na „z“ je považován za jednu z nejhrubších nadávek. Podle etymologa Jiřího Rejzka přitom výraz pochází ze slovesa původně vyjadřujícího rychlý pohyb.

Hlava státu v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici uvedla, že u příležitosti 28. října, kdy si Česko připomene sto let státnosti, vyznamená tři osoby za boj proti „ekonomický zmr*ům“. Že šlo o cílenou urážku Zemanových soků, je zřejmé. Jaký je však přesný výklad tohoto slova?

Podle etymologa Jiřího Rejzka z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK nemá žádnou definici. „Je to prostě vulgární nadávka vyjadřující antipatii. Společně s výrazem ‚č**ák‘ ji považuji za nejvulgárnější nadávku osobě mužského pohlaví v současné češtině,“ hodnotí Rejzek.

Proč jej tak společnost vnímá, podle jazykovědce nemá žádné hlubší opodstatnění. „Slova prostě jsou pociťována jako vulgární, nebo nejsou,“ tvrdí Rejzek. V tomto případě je to prý dáno tím, že je utvořeno od jiného sprostého slova.

Ne vždy tomu tak ale musí být. Třeba „sranda“ svou vulgárnost prakticky ztratila. Existují zase i hrubé výrazy, které byly odvozeny od poměrně nevinných slov, třeba od slovesa „čurat“.

Propíraný vulgarismus, který použil v rozhlase český prezident, je podle Jiřího Rejzka odvozený od takřka shodného, taktéž vulgárního přísudku. To mělo ještě v 19. století význam „vrtět ocasem, rychle se pohybovat“. „Pak ale jako jiná slova označující podobný rychlý pohyb se stala vulgárními ekvivalenty slova ‚souložit‘,“ vysvětluje etymolog.

Kdy přesně se tak stalo, prý není zřejmé, protože hrubé výrazy se většinou nedostávají do slovníků ani do literatury. Pravděpodobné je minulé století. Čtyřpísmenné slovo začínající na „z“ podle všeho vzniklo až po zmíněném vulgárním posunu zhruba před několika desítkami let. V jiné souvislosti než jako urážka, se nikdy nepoužívalo.