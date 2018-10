Babiš kárá Zemana za vulgarismy, podle něj do rozhlasu nepatří

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) chápe, že prezidenta Miloše Zemana napadají v souvislosti s Viktorem Koženým či Zdeňkem Bakalou různá slova, pondělní vulgární vyjádření hlavy státu na jejich adresu však není na veřejnosti vhodné. Babiš to řekl v úterý poté, co uvedl do úřadu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Slova prezidenta z živě vysílaného rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál už dříve kritizovali další politici.

Zeman mluvil vulgárně v části rozhovoru, kde prozradil jména některých lidí, které vyznamená u příležitosti 28. října. Bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou, slovenského podnikatele Pavola Krúpu a někdejší novinářku Janu Lorencovou přitom charakterizoval jako bojovníky proti „ekonomickým zmrdům“, za které označil Koženého či Bakalu.



Babiš v úterý uvedl, že chápe, že při vyslovení jmen Koženého či Bakaly napadají hlavu státu různá slova. „Nicméně si myslím, že ta slova, co on použil, nejsou samozřejmě na veřejnosti vhodná,“ uvedl. Babiš je podobně jako prezident často kritický k Bakalovu působení ve firmě OKD. V úterý řekl, že Bakala svou činností zdevastoval celý kraj a z firmy vytáhl desítky miliard.

Zemana už v pondělí kritizovali další politici. Předseda ODS Petr Fiala označil jeho výroky za nevhodné a nepřijatelné. „Možná nás to už nepřekvapí, ale zvyknout si na to nesmíme,“ konstatoval na Twitteru. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila z dříve inteligentního a schopného Zemana zbyly jen „ku*dy a zm*di“. „A takhle si ho i spousta lidí zapamatuje. Nemám z toho radost,“ uvedl.



Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka na Twitteru napsal, že Zeman zklamal úřad, který zastává. „Masaryk, kdyby dnes slyšel rozhlas, tak by spadl z koně,“ napsal. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) apeloval na Zemana, aby si uvědomil, že je hlava státu. „Jinak to snad ani nestojí za komentář. Je mi trapně a stydím se,“ dodal.

Místopředseda STAN Vít Rakušan hovořil o projevech demence. „Jsou různé. U mužů je to prý často chlípnost a vulgarita. Taková ta slina v koutku úst starých pánů, zvláštní jiskra v oku, sprosté slovo a pobavený úsměv na rtu. Prý dnes mluvil prezident?“ napsal na sociální síti.

Moderátor Jan Pokorný se v pondělí posluchačům za prezidentův vulgarismus omluvil, Zeman jej pak zopakoval. Moderátorův postoj označil za „pubertální odpor“ vůči termínu, který sám považuje za adekvátní. Za vulgarismus se později omluvil i mluvčí rozhlasu, který současně považuje záležitost za uzavřenou a rozhovory s prezidentem chce dál připravovat.



V roce 2014 vyřkl Zeman vulgární slova v přímém přenosu Českého rozhlasu v souvislosti s názvem ruské skupiny Pussy Riot. Český rozhlas se poté rozhodl Hovory z Lán předtáčet, na což Zeman tehdy odmítl přistoupit.

Rada Českého rozhlasu podle mluvčího Miroslava Dittricha zatím žádnou stížnost ani podnět v souvislosti se Zemanovým vystoupením neobdržela, a proto se jím nebude zabývat.