Složky nevytváříme, mám čistý stůl, vysvětloval Babiš na mítinku v Novém Jičíně

V restauraci hotelu Praha v centru města bylo plno, na Babiše přišlo přes sto lidí, kteří postupně zaplnili nejen místa k sezení, ale stáli i v uličce.

Andrej Babiš, který přicestoval s jedničkou evropské kandidátky hnutí ANO Kateřinou Dostálovou, začal o svém emailu hovořit záhy po zahájení.

„Požádal jsem jen kolegy, aby mi připravili, normálně jak to všichni dělaj, podklady na to, abych příští týden vystoupil zkrátka proti tomu (označení Babiše jako bezpečnostní riziko země – pozn. red.) a zeptal jsem se v tom mejlu, jestli má děti. A víte proč? Protože bych se ho rád zeptal jako vás rodičů, jestli chcete poslat své děti do války. Na co máme profesionální armádu a proč má být třetí světová válka?“ vysvětloval bývalý premiér své pohnutky.

Dodal, že najednou kolem jeho soukromého dopisu začala hysterie. „Že prý máme složky a tyhle blbosti. Je to totální lež.... Složky nevytváříme, mám čistý stůl,“ konstatoval.

„Největší nepřítel? Média“

O tom, že ministra označil velmi vulgárním slovem, se nijak nezmínil. Poukázal však na to, že pokud někdo zneužívá děti politiků, byli to údajně jeho oponenti v případě jeho syna.

Přítomné upozornil, že volební preference v případě červnových eurovoleb jsou mnohem vyrovnanější, než jak uvedl poslední průzkum veřejného mínění ohledně případných voleb do Poslanecké sněmovny, kde hnutí s obrovským náskokem získalo 39 procent preferencí.

„U eurovoleb to jsou opravdu malé rozdíly, protože k těmto volbám chodí hlavně příznivci Pětikoalice,“ vysvětlil a vrátil se ještě k poslednímu průzkumu. „Příliš těmto výsledkům nevěřím, bylo to divné. Nevím, co tím sledují, jako by chtěli voliče Pětikoalice mobilizovat,“ zmínil, že podle vlastních průzkumu hnutí jsou jeho preference o něco nižší.

Babiš velmi často zmiňoval, že se musí zabránit přerozdělování migrantů a také ukončit Green Deal v současné podobě. O bývalém 1. místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi hovořil v této souvislosti jako o magorovi. Hojně zmiňoval i novináře. „Náš největší nepřítel je kdo? Média,“ prohlásil například.

Lidé Babišovi často aplaudovali, někteří jen byli částečně rozpačití při jeho slovech o tom, že Putin je na Ukrajině agresor. Dotazy směřovaly například k působení europoslanců ANO v Bruselu, k portugalským parlamentním volbám, kdo zavinil zničení plynovodu Nord Stream nebo jak zabránit zavedení eura.

Paradoxně právě v Novém Jičíně žije předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. „Jako jediná se mě v Bruselu zastala. V eurovolbách myslím uspěje, protože svou práci tam dělá dobře. Máme hodně stejných nebo podobných názorů,“ sympatizoval s komunistickou političkou.

Babiš si účast v Novém Jičíně pochvaloval, ostatně právě Moravskoslezský kraj patří mezi největší voličské bašty hnutí. Navzdory tomu se však moravskoslezský kandidát Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy, na eurokandidátce ANO umístil až na třináctém místě. Babišova mítinku se nezúčastnil.