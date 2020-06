‚Tradičně dobré vztahy.‘ Babiš telefonoval s Netanjahuem, probírali pandemii koronaviru i kyberbezpečnost

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem. Babiš v úterý ráno na Twitteru napsal, že spolu mluvili hlavně o koronaviru, dopadech pandemie na ekonomiky obou zemí i o druhé vlně nemoci covid-19. Premiéři podle Babiše hovořili také o „tradičně dobrých vztazích“ obou zemí a spolupráci v řadě oblastí.

Český premiér uvedl, že s Netanjahuem mluvili „hlavně o koronaviru a jeho dopadu na naše ekonomiky, o druhé vlně, mobilních aplikacích, našich tradičně dobrých vztazích a konkrétní spolupráci ve vědě a výzkumu, zdravotnictví, kyberbezpečnosti a vodohospodářství“.



Vztahy mezi Českem a Izraelem koncem května poznamenal článek, ve kterém ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a jeho dva předchůdci v ministerské funkci kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu.

Článek tehdy kritizoval Babiš, prezident Miloš Zeman i další politici či organizace. Textem se bude 17. června zabývat Sněmovna. Koncem minulého týdne Petříček telefonoval se šéfem izraelské diplomacie Gabim Aškenazim, který přijal jeho pozvání do Prahy. Mluvili také o společném zasedání vlád obou států.



Izrael kvůli růstu případů koronaviru zbrzdil uvolňování, s nímž vláda počítala tento týden. V zemi minulý týden zaznamenali 800 nových případů koronaviru, zatímco v předchozích čtrnácti dnech pouze 300. Izrael začal s uvolňováním v polovině dubna a postupně se mohly znovu otevřít školy, obchody, nákupní centra, pláže a restaurace. Tento týden měla obnovit provoz divadla, kina či železnice.

V Česku se v pondělí zmírnila další omezení týkající se hromadných akcí, nošení roušek nebo škol, denně v zemi přibývá méně než 80 nakažených. I čeští politici a epidemiologové ale upozorňují, že je třeba dál pozorně sledovat vývoj nemoci. Místo plošných restrikcí, které na jaře paralyzovaly běžný život a ekonomiku, by v případě zhoršení situace připadala v úvahy spíše omezení v lokálních ohniscích.