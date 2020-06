Petříček uklidňoval po telefonu napjaté vztahy s Izraelem, proběhnout by mohlo i společné zasedání vlád

Praha Rozvířené česko-izraelské vody se ve čtvrtek symbolicky zklidnily. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který si minulý týden vysloužil vlnu kritiky, když v novinovém článku zkritizoval Izrael za zvažovanou anexi osad na Západním břehu Jordánu, si ve čtvrtek konečně zatelefonoval se svým novým izraelským protějškem Gabim Aškenazim.

Hovor byl minulý týden odložen právě kvůli Petříčkově kroku. „Gabi Aškenazi s radostí přijal mé pozvání do Prahy. Řešili jsme i společné zasedání našich vlád. Chceme také posílit spolupráci EU a Izraele,“ sdělil Petříček.

Podle izraelského velvyslance Daniela Merona je nešťastná epizoda minulostí. „Máme to za uzavřené,“ zdůraznil v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Připustil nicméně, že sporný článek byl pro Izrael velkým překvapením. „Pokud kdy existovala nějaká výhrada, byla vyřešena soukromě, a ne přes média,“ dodal.



Překvapení, jímž podle Merona kontroverzní novinový komentář ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a jeho dvou předchůdců Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09) byl, musely žehlit nejen ambasády obou zemí, ale i Hrad a vláda. „I premiér Andrej Babiš mi opětovně potvrdil, že Izrael má silnou podporu České republiky a náš nadstandardní vztah trvá,“ řekl serveru Lidovky.cz Meron.

Oba státy spojuje hluboké historické pouto – a stejně tak současné projekty z oblasti vědy a inovací, medicíny či kybernetické bezpečnosti.

Česko navíc platí v Evropě za nejhlasitějšího podporovatele židovského státu a může být do určité míry mostem mezi rozdílnými postoji členských států. I přes Petříčkův přešlap prý Izrael nadále věří v pevnou a tradiční pozici české zahraniční politiky. „Česká republika může hrát velmi pozitivní roli při sbližování Izraele a EU,“ řekl Meron.

Srovnání s nacisty? Odmítám

České faux pas komentářem tří ministrů minulý týden neskončilo. Olej do izraelského ohně přilil šéf české kultury Lubomír Zaorálek, když v obhajobě „dopisu tří“ opět v médiích přirovnal možnou změnu jurisdikce nad Západním břehem Jordánu k okupaci Československa nacistickým Německem.

„Toto mě velmi rozzlobilo,“ zdůraznil Meron a zároveň zaspekuloval, že to tak Zaorálek nemyslel. „Jsem si jistý, že nezamýšlel přirovnat Izrael k nacistům. Ale nemůžete použít slovo nacistický v souvislosti s Izraelem. Izrael je v naprosto odlišné situaci. Odmítám nejsilnějším možným způsobem srovnávat Izrael s nacistickým chováním,“ řekl velvyslanec s tím, že v případě Izraele se nejedná o otázku okupace.



„Země, o niž se vede spor mezi Izraelci a Palestinci, nebyla nikdy předtím samostatným státem,“ dodal. Palestinci podle něj minimálně třikrát zamítli velmi velkorysé izraelské nabídky ke kompromisu, k nějakému řešení. „A nyní nás viní,“ uzavřel Meron.



Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku 1967 vybudoval na Západním břehu Jordánu, za nelegální z pohledu Ženevských konvencí, zakazujících výstavbu na území zabraném při válce.



Izrael argumentuje svými bezpečnostními potřebami a rovněž biblickým odkazem na historické židovské území, jež se nachází na dnešním Západním břehu.



Šokující kalendář

Petříček se svými dvěma předchůdci ve společném článku v Právu napsal, že anexe osad by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky.



Text vyprovokoval řadu židovských a izraelských organizací v Česku, ohradili se proti němu další čeští exministři zahraničí a rozlítil i poslance. Ti se jím nadále chtějí na půdě sněmovny zabývat.



Aby toho nebylo minulý týden na Izraelce málo, vynořil se kalendář s nacistickými pohlaváry. To byl pro Merona šok. „Je to pro mě něco nepochopitelného. Co je pro mě šokující – dokonce víc, než že je tu kalendář prodáván –, je fakt, že se najdou lidé, kteří to kupují. Hrůza,“ řekl a podivil se nad tím, proč mají lidé zájem kupovat takový odpad. „Je to otázka rasismu, nejen antisemitismu,“ doplnil.



Kalendář s portréty osobností třetí říše od nakladatelství Naše vojsko

Kalendář rozlítil i české poslance, předseda těch lidoveckých, Jan Bartošek, v úterý navrhl, aby bylo komerční šíření propagandistických předmětů národního socialismu i dalších podobných hnutí i použití jejich symbolů považováno za trestný čin. „Z masových vrahů nelze dělat byznys,“ zdůraznil.



Kalendář s portréty osobností třetí říše pro rok 2021 vydalo nakladatelství Naše vojsko. Kromě izraelského velvyslance počin zkritizoval německý ambasador. Rozhovor s izraelským velvyslancem najdete v sobotních LN.