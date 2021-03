Babiš navrhuje ‘úřednickou maturitu’. Výsledné známky by určil průměr za všechny roky studia

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce pro letošní maturanty takzvanou úřednickou maturitu. Nemuseli by tak podle něj skládat klasickou maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé své studium střední školy.

Premiér to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, informoval server iDNES.cz. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK řekla, že úřad jedná se zástupci škol o dalších možných úpravách maturit, jejich termínů nebo obsahu. Rozhodnout podle ní chce do konce příštího týdne.

„Chci navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. A to i v rámci vzdělávání dospělých, kteří si dodělávají středoškolské vzdělání,“ uvedl Babiš. „(Znamená) To, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ řekl.

Studenti, kteří by udělení úřední maturity odmítli, nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, by si podle premiéra mohli udělat klasickou maturitní zkoušku v podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo ministerstvo školství. Podle dosavadních informací úřadu se na jaře podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.

Podle Lednové ministerstvo školství kontinuálně zohledňuje aktuální vývoj epidemie a jedná se zástupci škol. „Proto i nyní reagujeme na nový vývoj a intenzivně se zabýváme i možnými úpravami maturitní zkoušky. Ve hře jsou například posuny termínů či úpravy obsahu, a to tak, aby byla zohledněna jak složitá situace studentů, tak zachována odbornost a význam maturitní zkoušky jako takové, včetně srovnatelné úrovně,“ řekla. Úřad podle ní chce o dalších možných úpravách rozhodnout do konce příštího týdne.



Premiér podle iDNES.cz uvedl, že dostal stovky e-mailů od studentů a přesvědčily ho hlavně příběhy žáků ze zdravotnických oborů, kteří kvůli epidemii vypomáhali v nemocnicích či domovech seniorů. Situaci těchto studentů označil Babiš za velmi obtížnou. Podotkl, že středoškoláci v aktuálním školním roce strávili na prezenční výuce k 1. březnu jen 26 dní. Až 20 procent studentů se podle něj přitom do výuky na dálku nezapojilo plnohodnotně.

Babiš také poukázal na to, že na Slovensku měli maturanti úřední maturitu už loni. „Na Slovensku si o úřední maturitu požádalo 99 procent studentů, jen jedno procento se s výslednou známkou nespokojilo,“ řekl. Velký zájem o úřední maturitu se podle něj dá očekávat i v ČR.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) má podle premiéra na maturity jiný názor. „Já jsem ale rozhodnut, že toto navrhnu, protože celý letošní rok byl pro studenty extrémně náročný a myslím si, že jiná by měla být i maturita,“ uvedl. „Kdo celé tři nebo čtyři roky pilně studoval, tak bude mít samozřejmě pěkné maturitní vysvědčení,“ dodal.