Babiš podporuje postupné zastavení drezury volně žijících zvířat, v cirkusech by měla být jen ochočená zvířata

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) podporuje postupné zastavení chovu a drezury volně žijících zvířat v cirkusech. Uvedl to na Twitteru a ČTK to v úterý sdělil i spolek Svoboda zvířat, který by chtěl využívání těchto zvířat v cirkusech zakázat. Premiér se sešel se zástupci spolku i s představiteli iniciativy Cirkusy společně, která drezuru hájí. Podle Babiše budou v cirkusech v budoucnu vystupovat jen domestikovaná zvířata.

„Snad všude po Evropě zakazují divoká zvířata v cirkusech. A já jsem taky pro. Souhlasím s variantou postupného zastavení chovu a drezury exotických, volně žijících druhů zvířat v cirkusech,“ napsal premiér na Twiteru. Věc chce probrat s poslanci ANO na příštím jednání jejich klubu, uvedl spolek Svoboda zvířat a potvrdil zástupce úřadu vlády.

Na Slovensku platí zákaz drezury zvířat v cirkusech. Za porušení hrozí až půlmilionová pokuta V současnosti čeká na druhé čtení ve Sněmovně vládní novela zákona o ochraně zvířat proti týrání, která rozšiřuje zákaz drezury na nově narozené slony a delfínovité. Drezura je od roku 2004 zakázána u primátů, ploutvonožců, některých kytovců, nosorožců, hrochů či žiraf narozených po tomto datu. „Svoboda zvířat nyní usiluje o to, aby byl v rámci druhého čtení předložen k vládní novele zákona pozměňovací návrh, který by zcela jasně a úplně odmítl využívání všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech,“ uvedl spolek. O drezuře volně žijících zvířat v cirkusech tak rozhodnou zákonodárci. „To není nic proti cirkusům, ty pojedou samozřejmě dál, ale postupně už jen se zvířaty domestikovanými. Jasně, že cirkusy nebudou souhlasit,“ napsal premiér na Twitteru. Doplnil, že jako „milovník zvířat“ požadavkům spolku Svoboda zvířat rozumí. Iniciativa Cirkusy společně naproti tomu odmítá, že by zvířata v cirkusech trpěla stresem a byla při drezuře zesměšňována. Je podle ní třeba rozlišovat mezi dobrými a špatnými cirkusy. S kočováním končíme, říká Berousek. České cirkusy se potýkají s nedostatkem lidí i ochránci zvířat Vládní novela zatím počítá se zákazem rozmnožování některých šelem a lidoopů v zájmových chovech i jejich venčení na veřejnosti. Nezákonné budou rovněž koutky, kde se lidé mohou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. Podle ministerstva zemědělství jsou největší problémy v neodborných zájmových chovech zvířat, která vyžadují zvláštní péči, jako jsou šelmy, jedovatí hadi, krokodýli a z ptáků například sovy nebo dravci. Pro jejich domácí chovatele se zřejmě zpřísní i další podmínky. Pro veřejná vystoupení zvířat v cirkusech, televizi nebo filmu bude podle novely nutná licence od Státní veterinární správy.