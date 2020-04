Babiš považuje za klíčové velké investice do infrastruktury. Krize nám možná i trochu pomohla, přiznává

PRAHA Kvůli dopadům pandemie koronaviru na ekonomiku se chystají masivní investice. Ladí se v jednotlivých státech i na úrovni EU. Lídři unijních zemí zahájili jednání o obřím Fondu obnovy. Úhrnem je řeč o bilionech eur. Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že se z balíčků finanční pomoci nesmí stát nástroj na lepení děr v ekonomikách, které byly zadlužené už před pandemií.

Pro Česko premiér považuje za klíčové velké investice do infrastruktury. Jsou zanedbané a mohou dát vydělat hodně firmám. Vedle stavebnictví vidí tři další prioritní oblasti: „Krize nám možná i trochu pomohla, protože jsme si uvědomili, co je důležité a bez čeho nedokážeme přežít. Na to se teď musíme soustředit. Je to voda, energie a potravinová soběstačnost,“ říká.

Na celoevropské úrovni se podle politiků musí a má vytvořit strategická autonomie v oblasti nenahraditelných léků a zdravotnických prostředků, s tím souvisí podpora výzkumu a vývoje. „Třetina globální produkce léčiv probíhá v Číně, další velká část v Indii, což je obrovské riziko pro naše zdravotnictví. Musíme vytvořit pobídky, abychom přilákali výrobu zpět do Evropy,“ zdůrazňuje premiér.

Lidovky.cz: EU začíná řešit společný postup uzdravování ekonomiky. Jak bude koordinace vypadat?

Je velmi dobře, že se pomalu můžeme vracet k nastartování našich ekonomik. Ty podle predikcí Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky letos klesnou o 7,5 až 15 procent. Na sanaci krize této velikosti budou potřeba biliony eur. Budou obrovské diskuse o tom, jaká část půjde za národními rozpočty a jaká za evropským. V Evropě už byla přijata řada kroků, zatím v řádech bilionů. Jsme ale teprve na začátku. Všechny země primárně využívají národní rozpočty pro pomoc svým ekonomikám, do kterých pumpují prostředky už teď v hodnotě přes deset procent svého hrubého národního důchodu. Na úrovni EU je vedena diskuse o tom, jak by obnovení růstu mohl pomoci společný sedmiletý rozpočet, o němž jsou jednání stále otevřená. Jde o příležitost se podívat na to, co funguje a co je možné ještě upravit tak, aby nám to nejvíce pomohlo. Kromě těch tradičních politik se hovoří o vytvoření zcela nového nástroje, Fondu obnovy.