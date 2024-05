Oprava Barrandovského mostu se protáhne, severní část je nutné vyztužit

Brífinku se účastnil náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), místopředseda představenstva TSK Josef Richtr a vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT Lukáš Vráblík.

Při rekonstrukci se zjistilo, že o pět let mladší severní most, který se nyní opravuje, je v horším stavu než jižní most, jehož obnova úspěšně skončila loni. „Je v mnohem horším stavu než indikovaly všechny předchozí stavební průzkumy,“ uvedl Hřib.

„Každá rekonstrukce je vždy velké dobrodružství, což ví každý, kdo někdy něco opravoval, a bohužel se to ukazuje i tady. V podstatě jde o to, že most má kromě svého jádra i takové konzole, které vybíhají do stran, bohužel se zjistilo, že tyto konzole nejsou tak únosné, jak by měly být,“ dodal Hřib.

Během prací došlo k nečekanému vzniku trhliny ve vysokopevnostním betonu kvůli pohybu jedné z konzolí mostu. Důvodem je horší kvalita původní betonové konstrukce na okraji mostu, jehož nosnost je nižší, než stavbaři původně předpokládali. Podle Vrábíka nelze takovou vadu zjistit do té doby, než dělníci odstraní kompletně vozovku a další části mostu. Takzvané konzole na severním kraji mostu musí nyní dělníci vyztužit.

Na mostě nyní pracují horolezci, kteří na něj přidělávají konstrukci, která bude konzole podpírat. Teprve poté budou moci dělníci na původní vrstvu nalít nový speciální beton. Posílena bude rovněž celková výztuž mostu.

Přestože omezení na mostě zůstanou stejná, dokončení oprav do konce prázdnin se nepodaří. Do kdy se podaří rekonstrukci dokončit není zatím jasné. Je pravděpodobné, že se stejný problém vyskytne i na další části mostu. Zda dojde k prodražení prací, nesdělili.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni. Podle původního plánu měly práce pokračovat i v roce 2025.

Sloučení dvou etap oprav oznámili zástupci TSK a magistrátu v únoru. Oproti původnímu čtyřletému plánu sloučení umožňuje zkrátit proces o rok a vyhnout se tak dopravním omezením v roce 2025.

Práce na třetí etapě začaly v polovině března a měly by plynule přejít do čtvrté fáze. Ta měla trvat přibližně do konce letních prázdnin.

Letošní práce na opravách započaly výměnou ložisek na severní straně mostu, poté práce uzavřely chodník a cyklopruh v Modřanské ulici. Zahrnují opravy povrchu i vnitřních prostor severního mostu. Třetí etapa prací se týká části mostu vedoucí do Podolí, čtvrtá etapa se pak bude týkat prací na straně mostu u Smíchova.

13. února 2024

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a do nedávné doby nebyl nikdy opravován. Tvoří ho severní most, po kterém se jezdí z Braníku na Smíchov, a jižní, který vede dopravu opačným směrem. Denně ho přejede téměř 150 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.