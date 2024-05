Radostné chvilky ve Šlechtovce. Ostudná rekonstrukce a druhý pokus

Po sedmi letech od doby, kdy se s opravou začalo, není hotovo, což tedy je i při dnešních stále více se protahujících rekonstrukcích opravdu slušný rekord, zvlášť když uvážíme, že přestavba, která koncem 19. století původní letohrádek proměnila v novogotický objekt, trvala pouhé tři roky.

Ostudná rekonstrukce

Současná reprezentace Prahy to hází (jak jinak) na tu předchozí, ale že by to cokoliv změnilo na dnešním stavu baráku, který začal chátrat od té doby, co ho soudruzi znárodnili (také jak jinak), se tedy říct nedá.