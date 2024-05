Meteorologové prodloužili výstrahu před požáry. Hrozí hlavně v Čechách

ČHMÚ prodloužil kvůli suchu a větru varování před požáry. Na severu Čech potrvá nebezpečí do pátku, v ostatních částech Čech do čtvrtka. Podle předpovědi na webu FireRisk by mělo riziko platit do pátku, o víkendu by mohl pomoci déšť. Nejhorší situace má být právě v severních Čechách a v severní polovině středních Čech.