Bazény či bary s ‚policejní hodinou‘. Česko od 25. května rozvolňuje rychleji, nabízíme přehledný výčet

Praha O letošní sezoně budou bikiny trojdílné. Klasický set doplní ještě pokrývka dýchadel. Nikdo se ale nemusí bát, že by si vedle rukávů a ponožek vypálil také roušku – při oddechu na dece a plavání nebudou ústenky třeba.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil detaily poslední velké vlny rozvolnění restrikcí, která připadá na příští pondělí 25. května. Otevřou bazény, koupaliště, sauny i wellnes centra, šatny a sprchy přestávají být zapovězené. Hospody, bary, restaurace nebo diskotéky opráší interiér, i tam se po odstávce vrátí hosté.



Všechno bude mít pořád svá hygienická pravidla. Třeba v saunách musejí prozatímně zapomenout na rituály ve stylu roztáčení ručníku, v bazénech nesmí být zapnutý protiproud. Nic co by rozhánělo aerosoly.

Stravovací a zábavní podniky musejí strpět „policejní hodinu“ – otevřeno smějí mít výhradně od šesti ráno do jedenácti večer. „Je tam reálné riziko, například v Jižní Koreji došlo v nočních klubech k navýšení počtu pacientů. Je to logické, není tam možné dodržet rozestupy, riziko se pojí i s konzumací alkoholu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Povinnou zavírací hodinu nechce resort držet dlouhodobě, ale vyhradil si čas do června, aby šlo vyhodnotit, jestli „barové“ umdlévání v hygienické dbalosti dramaticky cvičí s čísly nákazy.

Zatím je plán rozvolnění nachystaný velkoryse. Od příštího pondělí se smí sejít až tři sta lidí, od 8. června pět set a od 22. června se počítá s tisícovkou. Jestli to tak opravdu bude, rozhodne křivka odhalených marodů v nadcházejícím týdnu. Koordinátor Vojtěchova epidemiologického týmu Rastislav Maďar řekl, že experti budou vývoj přebedlivě sledovat, a kdyby se statistika výrazně kazila, chystané uvolnění ještě zpomalí. Hlavním faktorem bude počet hospitalizovaných; ten prozatím klesá, třebaže nakažených o něco přibylo.



Reprodukční číslo, které říká, kolik se od jedné osoby nakazí dalších, včera dosáhlo hodnoty jedna, tedy povyrostlo. Epidemiologové to očekávali, když se rozvolňuje, Češi se přirozeně promořují. Za růstem je hlavně neohniskové, komunitní šíření v Praze. „Případy se prakticky netýkají citlivé skupiny starší 60 let,“ uvedla hlavní hygenička Jarmila Rážová.

Ministr dodal, že růst není zatím drama, ale signál, že hygienická kázeň je nezbytná. Podívejme se proto jednotlivě, co se (ne)smí.

Koupaliště, sauny

Návštěvníkům se zpřístupní přírodní a umělá, krytá i nekrytá koupací zařízení, spolu s nimi solária, sauny a wellnes centra. Všude je strop 300 lidí najednou, přičemž tam, kde se koupe, je nařízený rozestup dva metry, v saunách a wellnes centru je to metr a půl, přímo při saunování se vyžadují čtyři metry krychlové na klienta.

Pro společné prostory všude platí povinnost nasadit roušku. Pokud člověk plave či se napařuje, ústenku mít nemusí, stejně tak na lehátku a dece při odpočinku. Veškeré prostory se musejí pravidelně dekontaminovat, hostům musí být k ruce dezinfekce.

„Neměl by tam vstupovat nikdo, kdo se necítí dobře. Je třeba striktně dbát na schválenou kapacitu počtu lidí, a to i ve venkovních areálech. Na rozlohu plochy je to asi deset metrů čtverečních na osobu,“ uvedla Rážová.

V sauně musí být aspoň 70 stupňů, mimo provoz zůstávají ty parní, kde se výrazněji daří kapénkám. Zakázány jsou prozatím i rituály ve stylu roztáčení ručníku, aby se nevířil vzduch, a takzvané ledové studny, kde se kůže ochlazuje ledovými krystalky. Taky by mohly viru pomáhat v šíření.

Hospody, kluby

Hosté chtiví nápoje, pokrmu a společnosti mohou zatím jen na venkovní zahrádky, od dalšího pondělí se může i do útrob. Otevřít smí všechno, od restaurací přes vinotéky až po kluby s diskotékami, ale za splnění podmínky, že v jedenáct se zavírá, a je to tak až do šesti do rána. Po jedenácté se musí čilejší jedinci spokojit s výdejem z okýnka.

U stolů smí sedět tak početná skupina, co spolu dorazila, jak jen židle dovolí. Při sezení mít roušky nemusejí, ale jakmile chtějí vstát, odejít k baru nebo na toaletu, ústenka musí na dýchadla. Doporučuje se platba u stolů, aby se lidi neshlukovali u kas, ale epidemiologové nechávají na provozovatelích, jak si to zorganizují, aby neohrožovali zdraví svých zaměstnanců.

Hotely, penziony

Příští pondělí oficiálně propukne také turistická sezona, protože se bude kde ubytovat. Provoz obnoví hotely, penziony i kempy.

V prostorách, kde se jí a pije, platí režim jako v restauracích, v ostatních společných prostorách se drží dvoumetrové rozestupy, pro recepční doporučuje ministerský edikt sezení za plexisklem nebo vybavení rouškou a štítem. Konkrétní řešení je zase na provozovatelích. Vše se musí dezinfikovat a větrat, hlavně společné prostory a pokoje po odjíždějících klientech.

Zoo, hrady, zámky

Do těchto areálů se zatím mohlo jen tam, kde střechu tvoří nebesa, ale už se zpřístupní taky komnaty a pavilony. Venku ústenka být nemusí, uvnitř ano, stále platí strop 300 lidí a aspoň deset metrů čtverečních na každého hosta. Už nebude povinné prodávat lístky jen po internetu, ale epidemiologové to vřele doporučují.

Sportovní aktivity

Až tři sta lidí si spolu smí zacvičit, laiků i profesionálů, roušky mohou při aktivitě sundat. Nově vedle záchodů smějí i do sprch a šaten, kabinky a skřínky lze využít ob jednu a více, aby se nikdo nemačkal, Čím méně času tam člověk stráví, tím lépe.

Návštěvy pacientů

Experti stanovili minimální požadavky, aby pacienti lůžkové péče nebo sociálních zařízení mohli vidět své blízké. Kdyby se riziko zvyšovalo, začne platit jedna předem hlášená návštěva denně a maximálně na hodinu. Jinak stačí trio odstup-rouška-dezinfekce.

Školáci z prvního stupně

Děti z prvního stupně základních škol mohou, ale nemusejí zpět do tříd. Když přijdou, drží se ve skupinách maximálně po patnácti, co se nepotkávají ani na obědě. Roušky musejí mít, pokud nesedí v lavici, a tam sedí po jednom.