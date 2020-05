Od pondělí se opět zpřístupní domovy seniorů. Obnoví se i sociální služby pro klienty do 50 let, pro ostatní za měsíc

Praha Po více než dvou měsících budou od pondělí možné návštěvy v domovech pro seniory či postižené. Obnoví se s omezeními i provoz všech sociálních služeb, ale jen pro klienty do 50 let. Počítá s tím plán ministerstva práce k uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Pro všechny by pak měla zařízení sociálních služeb začít fungovat za měsíc 22. června.

Plošný zákaz návštěv seniorských a jiných domovů či nemocnic kvůli šíření covidu-19 platí od 10. března. Některá zařízení k tomuto kroku přistoupila ale už dřív sama. Od 12. března do 17. května byl v Česku nouzový stav. Vláda nařídila od 16. března zastavit provoz řady sociálních služeb. Od 19. března pak obyvatelé domovů pro seniory či pro pacienty s demencí nemohli opouštět své areály. Omezení se postupně za určitých pravidel uvolňují.



Podle pokynů resortů zdravotnictví a práce budou muset lidé, kteří do domovů zamíří za svými blízkými, vyplnit nejdřív dotazník o svém stavu. Bude se jim také měřit teplota. Pokud bude vyšší než 37 stupňů a pokud budou mít návštěvníci jakékoliv příznaky, personál je do budovy nepustí. Vedení zařízení musí návštěvy koordinovat tak, aby se v jednu dobu na místě nenakupilo větší množství lidí, uvedlo ministerstvo práce.

Klienta mohou navštívit nejvýš dva dospělí naráz. Výjimka je možná tehdy, pokud člověk potřebuje oporu či doprovod. Počet dětských návštěvníků resorty v pokynech nezmiňují. Příchozí musí mít roušku a u vchodu si musí dezinfikovat ruce.

„Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení - na zahradě, společné terase a podobně - nebo v jednolůžkových pokojích nebo ve vyčleněné místnosti,“ uvedlo ministerstvo práce. Návštěva by měla od ostatních klientů udržovat aspoň dvoumetrový odstup, ve vícelůžkových pokojích by ji měl od nich oddělovat paraván či jiná překážka. Plochy, jichž se hosté dotýkali, se musí dezinfikovat.

Od pondělka začínají s omezeními znovu fungovat všechny sociální služby pro potřebné do 50 let. Otevřou se centra denních služeb, denní i týdenní stacionáře či terapeutické dílny. Ministerstvo práce doporučuje, aby lidé v zařízeních pobývali jen v některých dnech a po kratší dobu. Využívání služeb zatím není podle resortu vhodné pro osoby s astmatem, sníženou imunitou, po operacích, na dialýze či s chronickými chorobami.

V místnostech bude moci být nejvýš deset lidí, a to včetně pracovníků. Pokud je klientů víc, měli by se rozdělit do skupin, které by se střídaly a vzájemně nepotkávaly. V šatnách či při jídle by se měly dodržovat odstupy.

Doprovod se do zařízení nedostane. Personál by si měl klienta převzít u vchodu. Změří mu teplotu. V budově je nutné nosit roušku. Nemusí ji mít jen děti do dvou let či lidé s mentálním omezením. Při svážení mohou být v autě kromě řidiče nejvýš dva lidé, v mikrobusu pak nejvýš čtyři.

Ministerstvo radí, aby zařízení vytvořila týmy pracovníků, které by se střídaly. Neměly by se potkávat. Zaměstnanci musí při práci nosit roušky, rukavice či štíty.