Francouzský dům pro seniory využívá k návštěvám speciální stan

PAŘÍŽ Jedna z francouzských firem přišla s nápadem, jak v době restrikcí souvisejících s šířením koronaviru zajistit bezpečná setkání seniorů s jejich blízkými. Návštěvy v domově v severofrancouzském Bourbourg se tak od pátku konají na zahradě ve speciálním nafukovacím stanu, ve kterém mohou lidé komunikovat přes měkkou a zcela průhlednou zástěnu, píše agentura AFP.

Stan připomínající vesmírnou základnu, který konstruovala společnost BubbleTree, přinesl podle ředitelky domova Audrey Bernardové lidem opravdovou úlevu. Mnoho klientů podle ní v době, kdy byli izolovaní v pokojích a přišli o možnost přímého kontaktu s rodinou a přáteli, velmi trpělo. Někteří prý přestali jíst a začalo jim být jedno, jestli zůstanou naživu.



Když vláda na konci dubna znovu povolila ve velmi přísném a omezeném režimu návštěvy, nadace provozující domov pro seniory nejprve kontakty organizovala přes skleněná okna. „Jenže lidé se dobře neslyšeli a to je rozčilovalo. U téhle bubliny je výhoda, že vevnitř dobře přenáší zvuk, lidé si mohou povídat, vidí se bez roušek a mohou se téměř dotýkat,“ pochvaluje si Bernardová. Dokonce viděla pár, který se přes zástěnu líbal.



„Cítíš to taky? To je fakt něco, přenáší to i teplo kůže! Ten by taky chtěl za tebou“, raduje se Nathalie Szczepaniaková, jejíž pes Valco se marně snaží prorazit plastovou stěnu, aby mohl vyskočit na kolena svému páníčkovi. Ten vypadá, že se usmívá. „Je to výborné, opravdu skvělé! Joseph si ani nevšiml, že tam ten plast je. A viděla jsem ho usmívat se, to jsem neviděla už dlouho,“ vypráví nadšená Szczepaniaková. Po úplném vydezinfikování prostor přivádí pracovnice do stanu jednoho z dalších klientů domova, z druhé strany konstrukce vchází jeho dcera a vnučka. Po několika minutách se dávají do zpěvu.

„Chtěli jsme vnést humánní rozměr do zcela nehumánní situace, říká šéf BubbleTree Pierre-Stéphane Dumas. Struktura stanu „zajišťuje jeho úplnou bakteriologickou bezpečnost, nemůže zde dojít k promísení vzduchu v jeho jednotlivých odděleních,“ říká Dumas. Do domova seniorů v Bourbourg byl stan propůjčen nejméně na dva týdny. Pro výrobu dalších modelů ale bude podle Dumase zapotřebí najít možnosti financování a snížit náklady na výrobu.