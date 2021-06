Během soboty zaprší a zabouří, neděle už bude chladnější. Na jihu Evropy teploty překonávají 30 stupňů

PRAHA Rozdělené počasí nás čeká na konci týdne: zatímco v sobotu ještě bude velmi teplo, postupující studená fronta srazí nedělní teploty asi o pět stupňů dolů. Přechod fronty mohou místy doprovodit i vydatné srážky.

Nadprůměrně vysoké teploty, které v Česku panují od začátku června, se sobotou na pár dní skončí. Ochlazení ale nebude drastické a už v polovině příštího týdne by se denní maxima měla vrátit nad 25 °C.



Noc z pátku na sobotu bude ještě teplá, minimální hodnoty leckde neklesnou pod 15 °C. Den začne slunečnou oblohou, která se však s postupem frontálního systému od severozápadu začne zatahovat a odpoledne dorazí na většinu území Česka přeháňky, místy i bouřky. Více deště se zřejmě objeví v severní polovině republiky, na jižní Moravu přijdou srážky až později večer. Vzduch se před příchodem fronty stihne ohřát až na 27 °C.

Místy se vytvoří bouřky, které může dočasně doprovodit silnější vítr. Polohu těchto jevů však není možné s větším předstihem lokalizovat; budete-li se v sobotu odpoledne pohybovat ve volném terénu, doporučujeme sledovat situaci na webu Českého hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

Nedělní ráno bude o poznání chladnější, noční minima klesnou pravděpodobně i v nížinách pod 10 °C. Přes den bude příjemně, obloha se postupně „vybere“ až na skoro jasno a maximální teploty se v nízko položených oblastech odpoledne zastaví přibližně na 22 °C. Severozápadní vítr postupně zeslábne. Pokud plánujete třeba výlet do hor nebo větší cyklistickou vyjížďku tak to vypadá na ideální podmínky – do vyšších nadmořských výšek si ale nezapomeňte mikinu či větrovku.

Horký jih Evropy

Na pobřeží Středozemního moře již panují letní teploty, ač do začátku astronomického léta ještě pár dní zbývá. Nejtepleji je na jihu Španělska, třeba ve vnitrozemí Andalusie očekávají o víkendu horka i nad 35 °C. U mořského pobřeží je zpravidla o něco chladněji, nejčastěji v rozmezí maximálních teplot 25 až 30 °C.

Na v Česku oblíbeném pobřeží Chorvatska to v příštích dnech vypadá na setrvale slunečné počasí, s maximálními teplotami 23 až 27 °C. To je docela příjemné povětří, voda se tam ale ještě moc prohřát nestačila. Povrchová vrstva moře kolem poloostrova Istrije ještě nemá ani 20 °C, Dubrovník hlásí 21 °C. Místně ale samozřejmě záleží na mikroklimatických poměrech v jednotlivých zátokách, směru proudění apod.



Kdo hledá teplejší moře, najde jej – jak bývá v tomto období obvyklé – na východě Středomoří. Pobřežní vody kolem Kypru mají již 22 až 24 °C, podobné je to u jižního pobřeží Turecka.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.