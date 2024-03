Romové protestovali před brněnským soudem. Nesouhlasili se zproštěním Ukrajince

Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika řekl, že k soudu přišlo asi 50 lidí. Účastníci protestu podepisovali petici proti rozsudku. Měli romskou a českou vlajku, skandovali například heslo „My jsme tady doma“. Dovolávali se stejného měřítka a spravedlnosti pro všechny. Akce trvala asi 30 minut, původně ohlášený pochod Brnem už na ni nenavázal.

Soudy často potrestají člověka jen za barvu kůže, uvedl jeden z řečníků. V Česku se špatně soudí, zaznělo od dalšího. „Je nejvyšší čas se dát dohromady a ozvat se,“ řekl zástupce romské komunity Josef Daniel. Opakovaně zaznělo, že by se Romové měli více angažovat a získat zastoupení v politice.

Incident u Brněnské přehrady se stal loni v červnu. Muž z Ukrajiny poblíž tramvajové zastávky při potyčce nožem zranil tři lidi, jeden z nich, mladý Rom, později zemřel. Záhy po mladíkově smrti se částí romské komunity začala šířit nenávist vůči Ukrajincům, událost vyvolala v Brně nepokoje.

Krajský soud v pátek Ukrajince zprostil obžaloby, protože se podle něho bránil napadení. „Máme za to, že jednání pana obžalovaného tak, jak bylo prokázáno, vykazuje znaky nutné obrany tak, jak je předpokládána v našem trestním zákoníku. Je pravda, že došlo k ublížení na zdraví a ke smrti mladého člověka. Je to neštěstí. Na druhou stranu nebudeme kriminalizovat jednání, které nějakým způsobem nevybočuje z toho, co nám zákon umožňuje považovat za nutnou obranu,“ uvedla v pátek soudkyně Dita Řepková. Rozsudek není pravomocný.

„Jsem naštvaný, rozhořčený, je to výsměch všem Romům i všem obyvatelům této země,“ řekl Roman Samko, jeden z účastníků a iniciátorů protestu. Obává se, že rozsudek o nutné obraně se může stát precedentem a vlastně i návodem pro rasově motivované útoky.

„Jsou mezi námi rasisti, co nesnáší romskou komunitu. Vezme si nůž, dá si ho do kapsy, půjde provokovat tříčlennou romskou skupinu a prostě je ‚nabere‘ a řekne ‚Já jsem se bránil‘. Je to návod, jak napadat Romy,“ řekl Samko.