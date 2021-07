Politici se do Tokia neženou, nechtějí se vyjímat na prázdných tribunách. Budu fandit u televize, říká Plaga

Praha Letošní z loňska přeložené olympijské hry v Tokiu, které startují příští pátek, doprovází slovo „bez“. Bez diváků, zahraničních i domácích, bez živého potlesku, bez pompézní show. A samozřejmě bez politiků, české nevyjímaje, jejichž hojná přítomnost tradičně ke sportovním kláním patřila.

Červenou jim letos dala koronavirová pandemie a japonská drastická omezení plynoucí ze znovu nastoleného nouzového stavu.



Restrikce jsou pro mnohé státníky brzdou a na prázdných tribunách se vyjímat nechtějí. „Předseda Senátu byl na olympijské hry pozván jako čestný host. Vzhledem k tomu, že se jich však nemohou účastnit diváci, rozhodl se akce rovněž nezúčastnit,“ tlumočila pro Lidovky.cz postoj šéfa horní komory Miloše Vystrčila (ODS) jeho mluvčí Sue Nguyen.

Podobné hlasy se ozývají i ze sněmovny, jejíž členové se na japonské tribuny rovněž nechystají. „Pan předseda Radek Vondráček o cestě na olympiádu do Tokia zatím vůbec neuvažuje. Je také více než pravděpodobné, že žádná oficiální poslanecká delegace vypravena nebude,“ potvrdila Barbora Štenglová, mluvčí předsedy dolní komory. Podpořit české sportovce nepřijede ani nikdo z kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO).



„Nikdo z vlády, žádný z ministrů se do Tokia nechystá,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí vlády Jana Adamcová. Na dálku bude české atlety a jiné bojovníky o medaile podporovat i ministr školství Robert Plaga, pod jehož resort do nedávného vytvoření Národní sportovní agentury (NSA) sport spadal.



„Ačkoliv agenda sportu ještě donedávna patřila pod ministerstvo školství a řada sportovců našeho resortního sportovního centra Victoria VSC bude na OH v Tokiu závodit, přímo do Japonska se nechystám a budu fandit na dálku u televize,“ uvedl Plaga pro Lidovky.cz.

Tvrdá pravidla

Jako zřejmě jediný český státní představitel zamíří do japonské metropole nový principál českého sportu, předseda NSA Filip Neusser. „Do Tokia se chystá na pár dní, měl by se zúčastnit i samotného zahájení her,“ sdělil Jakub Eichler z oddělení komunikace NSA s tím, že kromě Neussera se zahájení zúčastní i tiskový mluvčí agentury Jakub Večerka. Svou účast potvrdil i šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Také pro politiky a funkcionáře budou platit přísná pravidla: po celý den musí mít na sobě roušku, již si mohou sundat jenom na spaní a během jídla. Koronavirová pandemie zasáhla do olympiády v Japonsku tvrdě už v loňském roce, kdy se měla původně konat.

Její start byl kvůli pandemii odložen na letošní 23. červenec. Před několika dny ale Japonsko obnovilo v důsledku růstu nákazy nouzový stav. Zástupci organizačního výboru po jednání s vedením Mezinárodního olympijského výboru a zástupci japonské vlády oznámili, že hry se budou muset obejít bez diváků. Stav nouze by měl platit až do 22. srpna. Olympijské hry skončí 8. srpna, paralympijské hry pak navážou od 24. srpna. „Neměli jsme jinou možnost,“ řekla předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová k rozhodnutí pořádat olympijské hry před prázdnými tribunami.

V minulosti se čeští politici účasti na olympijských hrách nevyhýbali. Na poslední letní olympiádu se do brazilského Rio de Janeira vypravil i prezident Miloš Zeman s chotí, nechyběly ani tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) nebo Karla Šlechtová (za ANO), tehdy ministryně pro místní rozvoj. Do jihokorejského Pchjongčchangu se český prezident na zimní hry v roce 2018 už nevydal, při oficialitách ho zastoupil jeho tehdejší slovenský protějšek Andrej Kiska. Z české politické reprezentace za českými sportovci do Jižní Koreje dorazil jen tehdejší předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).