Část Evropy se bojí AstraZeneky, Česko ne. Odborníci uklidňují, že k tomu není důvod

Praha Některé evropské země pro jistotu vydávají doporučení, aby se mladším lidem podávaly jiné vakcíny než AstraZeneca. Česko očkovací látku neomezuje, odborníci uklidňují, že k tomu není důvod. Výskyt krevních sraženin je velice vzácný.

Britsko-švédská společnost AstraZeneca opět rozvířila dočasný klid v očkovacích strategiích některých států. Evropská léková agentura (EMA) totiž nedávno uvedla, že výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem této očkovací látky proti covidu-19.

Kvůli riziku trombózy britská léková agentura vydala nově doporučení, aby se lidem mladším 30 let podávaly jiné vakcíny než ta od firmy AstraZeneca. V Itálii, Španělsku a Německu ji vláda doporučuje aplikovat pouze občanům starším 60 let. Estonsko očkování mladších jedinců pod 60 let touto látkou zakázalo striktně, Belgie zase nejméně na čtyři týdny přeruší vakcinaci u lidí, kteří ještě neoslavili 56. narozeniny.

Česko se k podobnému kroku prozatím nechystá. „Krevní sraženiny byly přidány mezi vzácné nežádoucí účinky, tedy na strategii očkování v ČR touto očkovací látkou se nic významně nemění,“ sdělila webu Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.



„Ačkoliv se dosud většina hlášených případů vyskytla u žen mladších 60 let během dvou týdnů po očkování, na základě aktuálně dostupných důkazů nebyly identifikovány specifické rizikové faktory, tedy ani věk nebo pohlaví, neboť vakcína byla v Evropě dosud podávána častěji právě u této populace,“ vysvětluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na svých stránkách.

Přínos převyšuje rizika

Šéfka EMA Emer Cookeová přitom zdůraznila, že látka britsko-švédské společnosti je velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci covid-19 stále převyšuje případná rizika. „Možným vysvětlením těchto vzácných vedlejších účinků je imunitní reakce na očkování,“ prohlásila.

Experti z EMA navíc opakovaně tvrdí, že výskyt krevních sraženin a trombózy je v běžné populaci stejný nebo dokonce vyšší než u lidí po očkování AstraZenekou. Nicméně souvislost mezi trombózou a očkovací látkou nemohou jednoznačně vyloučit, proto to musí oficiálně uvést jako velmi vzácný nežádoucí účinek vakcíny.

Ani viroložka Ruth Tachezy nevidí důvod pro pozastavení AstraZeneky v Česku. „U nás jsme v úplně odlišné situaci než jiné státy, vakcín máme nedostatek. Rozhodně v tuto chvíli neřešíme, že by se očkovali třicetiletí, my jsme rádi, že naočkujeme sedmdesátníky. Určitě bych látku neomezovala,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Podle ní je naprosto zásadní, že krevní sraženiny se objevují skutečně výjimečně. „EMA to musí uznat a tento velmi vzácný nežádoucí účinek dát na příbalový leták vakcíny, oni se kryjí, je to logické. I u běžného acylpyrinu máte různé vzácné vedlejší účinky a lidé se ho nebojí,“ prohlásila Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd.

Pro představu: Výbor pro hodnocení rizik EMA v minulých týdnech podrobně zkoumal okolnosti 86 případů tromboembolických potíží, z nichž 18 skončilo úmrtím. Případy pocházely především z Evropské Unie a z Velké Británie, kde vakcínu dostalo k datu hodnocení více než 25 milionů lidí.

„Je to statisticky tak nevýznamné číslo, že bych se očkování skutečně nebál. Benefit jednoznačně převažuje nad rizikem,“ řekl pro Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch. I on by proto vakcinaci AstraZenekou v Česku neomezoval.

Embolie? Covid předčí vakcínu

Hirsch upozorňuje, že pokud člověk dostane covid, tak je u něj mnohonásobně vyšší pravděpodobnost vzniku krevních sraženin než po aplikaci vakcíny. „Tady je naopak statisticky významné riziko. Mladí lidé nakažení koronavirem umírají na embolii či mrtvici,“ uvedl odborník na viry.



Nicméně podle zdrojů webu Lidovky.cz z lékařského prostředí by měly být na pozoru ženy, které užívají hormonální antikoncepci. Pilulky, jež zabraňují neplánovanému početí, totiž obecně zvyšují riziko krevních sraženin. V kombinaci s AstraZenekou by mohly trombózu u očkovaných žen podpořit.

„Stálo by za úvahu, aby si tyto ženy před vakcinací vzaly třeba čtvrtku warfarinu, který ředí krev,“ řekl pro Lidovky.cz lékař, který si nepřeje být jmenován. Zároveň však upozornil, aby se raději nejprve poradily se svým lékařem.

Otázkou nyní je, co budou dělat evropské státy s mladšími lidmi, kteří čekají na druhou dávku AstraZeneky. Třeba Německo o tom bude v příštím týdnu jednat. Itálie oznámila, že občané pod 60 let potřebnou druhou dávku normálně dostanou.