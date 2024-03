Případů černého kašle přibylo za týden o třetinu, s nákazou zemřel další člověk

Prevencí je především očkování, které bylo v Česku zahájeno v roce 1958.

V době před zavedením očkování dosahovala nemocnost desítek tisíců případů ročně. Hlášená nemocnost v ČR po druhé světové válce dosáhla maxima v roce 1956, kdy bylo evidováno 49 144 případů onemocnění.

Po zavedení plošného očkování rychle a výrazně klesala úmrtnost i nemocnost. Od druhé poloviny 70. let do roku 1992 se výskyt nemoci pohyboval v rozmezí pět až 48 případů ročně.

Od roku 1993 je pozorován vzestupný trend nemocnosti, nejvíce případů bylo v roce 2014, kdy bylo evidováno 2521 nemocných. Více nemocných než v roce 2014 bylo naposledy hlášeno v roce 1963, a to 3399 případů.

Nyní je v Česku očkování povinné a je součástí takzvané hexavakcíny, kterou dostávají děti v prvním roce života a znovu se přeočkovává v deseti nebo 11 letech. Podle odborníků ale ochrana postupně slábne, proto doporučují přeočkování i dospělých.