Česká armáda chce americké vrtulníky dřív. Tlačí ji k tomu aktuální spory s Ruskem

PRAHA Ministerstvo obrany nyní přemýšlí o zrychlení dodávek vrtulníků z USA. Ty totiž mají nahradit letku strojů řady Mi ze sovětské éry. Případné přerušení dodávek náhradních dílů z Ruska by armádu mohlo pořádně bolet.

„Je pravdou, že varianta možného dřívějšího dodání několika strojů se nyní na ministerstvu obrany zvažuje. Smlouva to umožňuje a americká strana v minulosti neformálně tuto možnost zmínila,“ potvrdil Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.



Kontrakt za 13,8 miliardy korun bez DPH, který předloni uzavřela česká a americká vláda, počítá s pořízením osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových vrtulníků AH-1Z Viper. Tyto stroje společnosti Bell používá americká námořní pěchota. První dodávky se původně plánovaly až na rok 2023. Jenže nyní se hraje o to, zda první stroje v Česku přistanou už příští rok. „Případné urychlení modernizace vrtulníkového letectva by mělo zejména pozitivní dopad na činnost a schopnosti Armády ČR,“ vysvětlil Fajnor.

Ruský strašák

Oficiálně ministerstvo obrany odmítlo, že by byl za současnými úvahami spor s Moskvou. „Zhoršení diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací v současné době nemá přímý dopad na dodávky náhradních dílů a zajištění životního cyklu vrtulníků řady Mi ze strany státního podniku LOM Praha,“ uvedl Fajnor. Jenže zdroje serveru Lidovky.cz označují právě zhoršení vztahů za důvod zrychlení jednání o dodávkách amerických strojů. „Je potřeba eliminovat riziko ruských dodávek a z toho plynoucí závislost. Navíc jsme na seznamu nepřátelských zemí. Musíme se o něco pokusit, jinak nás mají na lopatě,“ upozornil armádní generál pod podmínkou anonymity.

Ruskou linku uvedla jako důvod také šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). „Ministr Metnar o této možnosti informoval už v dubnu. Pokud vím, v současnosti probíhají jednání o urychlení dodávek. Zatím nevím, že by diskuse dospěla k závěru. Urychlení dodávek souvisí se vztahem s Ruskem a možností odříznutí od náhradních dílů, což by zkomplikovalo modernizaci i servis vrtulníků ruské výroby. Proto je dobré mít nějakou náhradu,“ napsala předsedkyně sněmovního výboru pro obranu.

Poslanci požadují po ministru obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO), aby předložil způsob, jak ruskou techniku vzdušných sil nahradit. „Na výboru pro obranu jsme ostatně ministerstvo požádali, aby nám do poloviny července dodalo strategii náhrady ruských vrtulníků,“ sdělila Černochová.

Další zdroj upozornil, že Metnar se do jednání nehrne: „Nápad se objevil kvůli Vrběticím a zatípnutí náhradních dílů, avšak někteří lidé z ministerstva obrany tuto obavu nesdílejí.“

Američané deklarují, že vše běží podle dohodnutého harmonogramu. Mluvčí velvyslanectví USA v Praze Griffin Rozell sdělil: „Práce na poskytnutí osmi vrtulníků UH-1Y a čtyř AH-1Z vzdušným silám České republiky pokračují podle plánu a rozpočtu. Úzce spolupracujeme s našimi českými partnery na všech aspektech této zakázky, abychom vyhověli potřebám české armády v oblasti schopností.“ Vyhnul se však odpovědi, zda skutečně mohou stroje přistát v Česku už v roce 2022.

Dopis zatím neodešel

Podle neoficiálních zpráv zatím Česko nezaslalo USA formální požadavek na dřívější dodávku. Nejde totiž o kontrakt s výrobcem vrtulníků společností Bell, nýbrž o mezivládní smlouvu. Obrana by se musela nejprve obrátit na Pentagon a ten by následně poptal zrychlení výroby u firmy Bell. Mohl by také zvážit dodání již vyrobených vrtulníků pro americké „mariňáky“ do Česka.

Kromě závislosti na ruských dodávkách resort obrany řeší také pokutu od antimonopolního úřadu. Tu si vykoledoval za chybný postup při vyřizování námitek ohledně nákupu vrtulníků „made in USA“. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obraně „vysekl“ půlmiliardovou sankci. Resort pochybení opakovaně odmítl.

Rychlejší dodání stojů Venom a Viper v Česku by znamenalo především jistotu náhrady sovětských strojů. České armádní letectvo se roky opírá o osmnáct dopravních a víceúčelových vrtulníků Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a šestnáct bitevníků Mi-24/35.