Portugalsko pomůže Česku s municí pro Ukrajinu. Přispěje sto miliony eur

„Vybudování solidní smluvní základny s partnery v rámci iniciativy dává pevný základ pro aktuální snahu dodat Ukrajině munici. Umožní ale také další formu spolupráce s českým obranným průmyslem. Proto také s danými zeměmi, které vyjádřily zájem se zapojit do naší iniciativy, uzavíráme memoranda o spolupráci,“ vysvětlila ministryně obrany Černochová. Portugalské ministerstvo obrany již dříve oznámilo, že přispěje na českou muniční iniciativu sto miliony eur.

Memorandum o porozumění už má ministerstvo obrany stvrzeno s Dánskem, Kanadou a od minulého týdne s Lotyšskem. „Další země, se kterými plánujeme dokument podepsat, jsou aktuálně Norsko či dlouhodobý partner Nizozemsko,“ dodala Černochová.

Bojující Ukrajinu sužuje kritický nedostatek dělostřelecké munice. Česká republika pomáhá napadené zemi od počátku ruské invaze. Prostřednictvím ministerstva obrany, jím zřízené Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) i dalších institucí a představitelů státu pomáhá Ukrajině zajišťovat zbraně i munici.

Detailní podrobnosti o dodávkách munice a zbraní obrana z bezpečnostních důvodů neuvádí. Z dřívějších informací ale víme, že je zapojeno více než 15 zemí a první dodávky by měly na Ukrajinu dorazit nejpozději letos v červnu.

Klíčová munice pro obranu země

„Zajištění co nejrychlejších dodávek je klíčové pro to, aby se Ukrajina ubránila plánované letní ofenzivě. Pokud se munici z iniciativy podaří začít dodávat do června, právě včas výrazně pomůže ukrajinské armádě v obraně,“ prohlásila ministryně obrany a dodala, že snaha o zajištění munice i peněz na ni zdaleka nekončí. „Ukrajinští vojáci potřebují munici ve velkém množství. My jsme našli zdroje, ale přislíbených peněz potřebujeme ještě více,“ doplnila.

Česko přislíbilo pomoci s financováním 800 tisíc kusů munice, to potvrdil na začátku března prezident Petr Pavel. „K dnešnímu ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800 tisíc kusů,“ řekl. Podle posledních informací by se měla muniční iniciativa rozrůst až na 1,5 milionů kusů velkorážné munice, zejména pak 152 a 155 milimetrů. To by mělo stačit na několik měsíců bojů.

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která dodala Ukrajině raketomety, tanky, houfnice či útočné vrtulníky Mi-24 Hind.