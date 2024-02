Další exotická mise české vlády, po Fialovi a Rakušanovi se chystá do Afriky i předseda Senátu Vystrčil

Cesty českých politických špiček sice můžou Česku pootevřít dveře k tolik žádanému obchodu s Afrikou, jedná se ale jen o první krok. „Aby to celé skončilo úspěchem, je potřeba stálá přítomnost diplomatů na místě. To nám stále chybí. Jinak to celé zůstane nedotažené,“ řekl serveru Lidovky.cz exšéf české diplomacie Cyril Svoboda, podle něhož zhruba desítka úřadů, které ČR na lidnatém kontinentu má, zdaleka nestačí.

Byť v Zambii Česko svého velvyslance má, rozpočtové škrty novým ambasádám v Africe nepřejí, zní z Černínského paláce. „Letos žádné otevření ambasády v Africe není v plánu,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraniční Daniel Drake. Rozpočet resortu mimochodem přišel i o prostředky na rozvojovou pomoc Africe. Naopak s čím rozpočty státních institucí počítají, jsou podpůrné politické cesty.