Česko se ztotožňuje s EU, která tureckou ofenzivu odsoudila, řekl Babiš. Sám je vývojem překvapen

PRAHA Česká republika se ztotožňuje se společným postojem Evropské unie, která tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie odsoudila. ČTK to napsal premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň je přesvědčen o tom, že situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem světové mocnosti aktivně vyjednávaly. Turecko zahájilo operaci v příhraničí Sýrie ve středu.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker poté vyzval Ankaru k zastavení operace, Francie tureckou ofenzivu odsoudila a spolu s Británií a Německem vyzvala ke svolání Rady bezpečnosti OSN.

„Česká republika se ztotožňuje se společným postojem Evropské unie, která tureckou vojenskou operaci odsoudila. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že celé situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem, který o svých záměrech mluvil už v roce 2017, světové mocnosti včetně EU aktivně vyjednávaly a snažily se s Tureckem, které je členem NATO, najít společné řešení,“ napsal Babiš, podle nějž takovou příležitost klíčoví aktéři propásli v New Yorku při Valném shromáždění OSN.

Vojenskou operaci Ankara obhajuje vytvořením bezpečnostní zóny pro uprchlíky v severní Sýrii. Předseda vlády v září po schůzce s tureckým prezidentem v OSN uvedl, že země visegrádské skupiny, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, záměr na vytvoření zóny pro uprchlíky podporují. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ale minulý týden v Lánech řekla, že slovenské ministerstvo zahraničí takové opatření nepodporuje.

Tento týden Babiš uvedl, že je vývojem situace překvapen. Varoval, že vojenský zásah by znamenal hrozbu další uprchlické vlny směřující do Evropy. Situaci je podle něj třeba řešit diplomaticky, mluvil o potřebě svolání Rady bezpečnosti OSN a o tom, že by se věcí měla zabývat i Evropská unie.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že osobně po jednání s Erdoganem podpořil pouze plán zajistit až dvěma milionům uprchlíků lepší život doma v Sýrii. „Vystavět domy, školy a nemocnice,“ poznamenal. „Součástí toho ale nikdy nebyla diskuse o vojenské okupaci severovýchodu Sýrie. O mírovém projektu v Sýrii jsem i v New Yorku diskutoval s kolegy z EU,“ doplnil.