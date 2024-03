„Putin se raduje z každé rozmíšky.“ Krize mezi Slovenskem a Českem se potáhne dlouho, zní z diplomatických kruhů

Na jedné straně se obávají, že dochází ke zmražení česko-slovenských vztahů na hodně dlouhou dobu, zároveň ale věří v historickou pevnost vazeb.

„Celé se to velmi vyhrotilo. Česká vláda to, jak k česko-slovenským vztahům přistoupit, řešila už nějakou dobu. Po nedávné premiérské V4 (setkání Visegrádské skupiny – pozn. red.), která byla velmi dramatická, měl Fico tušit – a patrně to dobře věděl –, že když dva dny nato podpoří schůzku svého ministra zahraničních věcí Juraje Blanára s ruským protějškem Sergejem Lavrovem, vyvolá to ostrou reakci. Byla to ta poslední kapka. Dalo se to čekat,“ uvedl pro Lidovky.cz vysoce postavený diplomatický zdroj, který si ovšem přál zůstat v anonymitě. „Fico tím obětoval česko-slovenské vztahy,“ dodal.