Tunisko je další zemí, kam se Češi dostanou bez negativního testu na covid

Praha Tunisko zrušilo opatření vůči českým cestovatelům, nebudou už potřebovat negativní test na koronavirus. Na twitteru to ve středu uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Severoafrická země je na evropském seznamu bezpečných zemí, Česko ho ale dosud na svůj nezařadilo, protože čekalo na reciproční krok druhé strany.

„Tunisko zrušilo dosavadní opatření vůči českým cestovatelům, kteří už nebudou potřebovat negativní test. Jsem pro, abychom Čechům vracejícím se z dovolené nekomplikovali návrat,“ uvedl Petříček.



Na české mapě jsou od pondělí všechny státy Evropské unie mezi bezpečnými zeměmi, negativní test tak nemusejí dokládat už ani lidé přijíždějící ze Švédska. Naopak zahraniční pracovníci ze Švédska tuto povinnost nově mají, stejně jako zahraniční pracovníci z Lucemburska.

Stejné nařízení platí i v případě pracovníků z Rumunska, Bulharska a Portugalska. Z mimoevropských zemí dosud mohli do ČR bez nutnosti testu a karantény občané Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Thajska.

Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí nedávno znovu vyřadily Lotyšsko a Estonsko. Češi tak musí při cestě do těchto států do čtrnáctidenní karantény. Omezení pro české turisty v červenci dočasně zavedly i Slovinsko a Kypr. Lublaň postupně od opatření ustoupila, pro cesty na Kypr ale zůstávají v platnosti. Turisté musejí předložit negativní test na covid-19 starý nanejvýš 72 hodin předtím, než na Kypr odletí.

Švédsko zruší doporučení necestovat do Česka

Švédsko od čtvrtka zruší doporučení pro své občany, aby se kvůli pandemii koronaviru vyhnuli cestám do čtyř evropských zemí - Norska, Dánska, Švýcarska a do České republiky. Ostatní omezení týkající se cest do zemí Evropské unie a Británie zůstanou v platnosti do 12. srpna, uvedla podle agentury Reuters švédská vláda.

Švédsko postupovalo jinak než ostatní evropské státy a poutalo v uplynulých měsících pozornost svým volnějším přístupem k boji s koronavirovou pandemií, když spoléhalo na zodpovědné chování obyvatel. Otevřena rovněž zůstala většina škol či obchodů.

Počet mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19 i počet pacientů léčených na jednotkách intenzivní péče ve Švédsku pomalu od dubna klesá. Od začátku epidemie testy v zemi odhalily téměř 80 000 případů a 5730 pacientů na komplikace spojené s covidem-19 zemřelo. V přepočtu na počet obyvatel je bilance mrtvých vyšší než v sousedních zemích, je nicméně nižší než v některých státech, které zavedly celostátní karanténu a přijaly mnohem přísnější opatření, například Británie a Španělsko.