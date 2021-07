Cesty na Slovensko by se mohly zjednodušit pro pendlery a lidi bydlící u hranic, uvedl Kulhánek

Praha Česko se Slovenskem jedná o možném zmírnění podmínek cestování pro pendlery a pro lidi bydlící blízko hranic. Na středečním briefingu to řekl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. (ČSSD). První informace o upřesnění podmínek by ministerstvo mohlo mít ještě dnes.

Slovensko bude od pátku 9. července až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni proti nemoci covid-19. Ačkoli česká strana chce se Slovenskem řešit, zda by alternativou nemohl být negativní test, zatím podle Kulhánka změna nebude.



Co se týče pendlerů, jedná se podle Kulhánka o době, po kterou by mohli cestovat za mírnějších podmínek. „Dokážu si představit, že by to mohl být zhruba jeden měsíc, hovoří se i o tom, že by to mohlo být až do konce srpna,“ poznamenal. Mírnější by podmínky mohly být například v tom, že by Slovensko nevyžadovalo absolvované dvě dávky očkování proti covidu-19, ale stačila by jen jedna.

Z údajů slovenského statistického úřadu vyplývá, že v prvním čtvrtletí letošního roku v Česku pracovalo 24 600 slovenských občanů - nejen pendlerů, ale i těch, kteří v ČR pracují méně než rok.

Také pro Čechy bydlící poblíž hranic je podle ministra nutné nastavit co nejvstřícnější podmínky. „My slovenské straně navrhujeme, že by pro tyto občany třeba 30 kilometrů od hranice mělo být umožněno co nejjednodušší cestování,“ dodal.

Uzavření malých přechodů se Slovenskem kvůli covidu třetí den působí stovkám lidí poblíž hranic komplikace. Místo běžných několika kilometrů do sousedních obcí musejí nyní využívat velké hraniční přechody, což pro ně znamená cestu dlouhou i 70 kilometrů. Problémy mají třeba právě i s dojížděním za prací.

Slovensko malé přechody uzavřelo v pondělí, průjezd blokují betonové zátarasy. Tamní vláda ve středu oznámila, že v příštích dnech hodlá menší přechody se sousedními zeměmi včetně Česka otevírat. Všechny přechody by podle Kulhánka měly být znovu otevřeny o půlnoci z pátku na sobotu.

Vznikla také pracovní skupina složená z náměstků ministrů vnitra a zahraničí obou zemí, kteří budou podmínky dolaďovat. Ve středu poprvé videokonferenčně jednala.