Slovenský právník: Žádná diskriminace, ale pragmatické řešení. Speciální jízdní pruh má urychlit kontrolu

BRATISLAVA/PRAHA Slovensko bude až na výjimky vyžadovat od pátku při vstupu do země karanténu u neočkovaných lidí. S tím se pojí i zpřísnění hraničního režimu, ke kterému slovenská vláda přistoupila. Zejména na velkých hraničních přechodech zřídí slovenská policie zvláštní jízdní pruh pro očkované cestující. To vzbudilo ve veřejné debatě vlnu nepochopení a nevole.

„Už to začíná, očkovaní vlevo, neočkovaní vpravo, i takhle nějak začínal Holocaust,“ zaznívalo například v internetových diskusích.



„Detaily ještě nevíme, na těch největších (hraničních přejezdech) dva oddělené pruhy s největší pravděpodobností budou, nyní ale ještě probíhají jednání o tom, jak bude onen režim vypadat,“ sdělil ve středu k záležitosti český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Slovenský pohled je založen na pragmatismu

„Osobně se domnívám, že opatření spočívající ve vyhrazení určitých pruhů na hraničních přechodech pro osoby s odlišným režimem vstupu je pragmatickým řešením. Díky tomuto opatření bude možné rychleji administrativně vyřizovat žádosti o azyl,“ uvedl svůj osobní právní názor pro server Lidovky.cz Ján Škrobák z Univerzity Komenského v Bratislavě.

Docent nepovažuje vytvoření speciálního pruhu za protiústavní nebo nezákonnou diskriminaci, protože se prý jedná o opatření, které je objektivně odůvodněno sledováním legitimního cíle, kterým je zjednodušení kontrol, a je dle jeho názoru nezbytné a přiměřené k jeho dosažení. „Naopak osoby podléhající méně přísnému režimu protiepidemických opatření by byly zbytečně obtěžovány, pokud by musely čekat na kontrolu společně s osobami, které nepodléhají méně přísnému režimu,“ uvedl Škrobák.

Rozlišování protiepidemických opatření pouze na základě kritéria očkování je dle Škrobáka racionální a přiměřené, protože očkované osoby představují podle lékařských posudků nižší riziko pro veřejné zdraví. „V konečném důsledku takové oddělení jízdních pruhů - za předpokladu dobrého praktického řízení ze strany státu a disciplíny a respektu ze strany všech - urychlí přechod hranic pro všechny, i pro ty, kteří nejsou očkován,“ dodává. Pokud je cílem vytvoření speciálního jízdního pruhu snaha zjednodušit a urychlit kontroly při vstupu na území Slovenska, nepředpokládá docent, že by opatření mohlo být úspěšně napadeno u vnitrostátních nebo nadnárodních soudů.

O diskriminaci se nejedná ani dle českých právníků

„Právo EU zakazuje jakákoliv omezení týkající se volného pohybu osob, včetně pohybu přes hranice. Z toho ale platí některé výjimky, mimo jiné ochrana veřejného zdraví, pokud jsou přiměřená svému účelu a nejsou diskriminační. Z tohoto důvodu bylo možno považovat za legální omezení přijímaná na hranicích z důvodu pandemie v posledním roce,“ sdělil pro server Lidovky.cz docent Michal Petr z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve chvíli, kdy Slovensko od očkovaných osob nevyžaduje po vstupu sebeizolaci, zatímco u osob s negativním testem ano, nevidí Petr v speciálních pruzích pro očkované principiálně problém. „Ten by pochopitelně mohl nastat, pokud by takové osoby byly zvýhodněny oproti jiným osobám v obdobné „kategorii“, tedy pokud by bez karantény mohly vstupovat nejen očkované, ale např. i otestované osoby, zvláštní režim jen pro očkované by mohl být pokládán za nepřiměřený,“ dodal.

Zásadní problém nevidí ani další odborník. „Pokud se opatření týká občanů všech členských zemí EU bez rozdílů, nelze mluvit o diskriminaci podle státní příslušnosti. Soudní dvůr EU by tak neshledal unijní prvek. Jinou věcí je možná lidskoprávní diskriminace, porušení zásady rovnosti,“ uvedl pro server Lidovky.cz Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

I otázka případné lidskoprávní diskriminace by ale byla zřejmě sporná. Jak totiž dodává Tomášek: „Očkování není sice povinné, ale štrasburský soud pro lidská práva nedávno vyjádřil právní názor, že odmítat očkování není jen věcí odmítačů, ale i jejich okolí, které jejich odmítáním může být více ohroženo.“

„Slovenské opatření je v prvé řadě vnitrostátním organizačním opatřením, které by mělo nejdříve projít testem přiměřenosti před slovenskými soudy,“ uzavírá Tomášek. K takovému posouzení by mohlo dojít, neboť slovenský expremiér Robert Fico již v úterý ohlásil, že jeho strana sbírá podpisy pod návrh, aby ústavní soud přezkoumal vyhlášku hlavního hygienika, na jejímž základě nebude karanténa při vstupu na Slovensko vyžadována zejména od cestujících očkovaných proti covidu-19. Fico tvrdí, že vyhláška je v rozporu s ústavou, podobné povinnosti lze podle něj zavést jen zákonem.

Jak ale sdělil pro Lidovky.cz slovenský politolog Grigorij Mesežnikov, Fico si možná pouze hraje na patrona slabších, zatímco sleduje vlastní prospěch. „Využívá jakoukoliv příležitost, aby mohl následně využívat situace jako potvrzení, že jde o politickou represi,“ uvedl.