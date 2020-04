Vláda jedná nejen zmateně, ale i protiprávně, řekl Fiala. Soud prý potvrdil obavy opozice

Praha Čtvrteční soudní rozhodnutí o zrušení čtyř opatření ministerstva zdravotnictví podle opozice potvrzuje předchozí obavy z toho, že si vláda ANO a ČSSD v boji s epidemií nového typu koronaviru počíná protizákonně. Zaznívají i výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či celého kabinetu.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že rozhodnutí je smutným dokladem vládní neschopnosti a chaosu. Kabinet podle něj ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. „Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda jedná v krizi nejen zmateně, ale i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu a ochranu,“ napsal Fiala.

Bartoš citoval z výroku soudu, že i za aktuální situace je nezbytné, aby orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, a zachovaly tak právní stát v maximální možné míře. „Na to jsme upozorňovali od začátku a rozhodnutí soudu to jen potvrzuje,“ uvedl na Twitteru Bartoš. Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka rozhodnutí soudu znamená, „že legislativní trik vlády, která se pokusila vyhnout se náhradám škody obejitím krizového zákona, nevyšel“.

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura napsal, že rozhodnutí neznamená, že by daná omezení nebyla ve své době účinná a nutná. „Rozsudek podle našeho názoru znamená, že bohužel místo vlády odborníků, kterou prosazovalo naše hnutí, máme zde vládu politiků, kteří v rámci platného právního řádu nedokážou zprocesovat a vydat rozhodnutí tak, aby nemělo právní vady. Je to prostě trapas,“ uvedl. Opatření ale byla hlavně v první fází epidemie nutná, dodal.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček předpokládá, že soudní verdikt ministry přesvědčí k další žádosti o prodloužení nouzového stavu. ČT řekl, nouzový stav měl být vyhlášen podstatně dříve a měl by být prodloužen. „Občany to nijak zásadně neomezuje, ale je třeba, aby pokračoval, normální klasický proces je zdlouhavý,“ uvedl. Na místě vlády by opatření zrevidoval, ale také podal kasační stížnost.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky dal soud za pravdu argumentům opozice, která v minulosti varovala před převedením krizových opatření pod zákon o ochraně zdraví. „Vláda má teď čas, aby posoudila situaci a vyhodnotila, co je nadále nezbytné omezovat,“ řekl na tiskové konferenci. Lidovecký poslanec Marek Výborný se v rozhovoru pro ČT nechtěl vyjadřovat k tomu, zda aktuální situace bude mít nějaký vliv na odmítavý postoj lidovců k prodloužení nouzového stavu.

Dnešní rozhodnutí soudu ohledně nezákonnosti omezení pohybu a prodeje znamená, že vláda musí brát vážně požadavky na právní stát. Podle Pirátů musí daná opatření MZ ČR znovu dobře promyslet a následné rozhodnutí vlády musí mít adekvátní odůvodnění.

Vláda má tři dny na nápravu. — Olga Richterová (@olgarichterova) April 23, 2020

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce vědět, kdo nahradí škodu vzniklou živnostníkům a podnikatelům. „Je dobře, že soud rozhodl, že ani v době krize si nemůže ministerstvo zdravotnictví řídit stát jako zkrachovalou firmu,“ konstatoval. Místopředseda hnutí Petr Gazdík dodal, že se ukázalo, že ani v čase krize s občany vláda „nesmí cvičit, jak ji napadne“. Europoslanec STAN Stanislav Polčák vyzval Vojtěcha k rezignaci.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové soudní rozhodnutí ukázalo na chaos a nekoncepčnost při přijímání vládních opatření. „Bylo jasně řečeno, že není přípustné, aby vláda při vydávání omezujících opatření účelově přenášela svou odpovědnost na jedno ministerstvo, a tím se snažila vyhnout své zákonné povinnosti nahradit občanům škody,“ napsala Adamová ČTK.

Potvrdilo se také, že vláda nebyla svá až přehnaně omezující opatření schopná dostatečně vysvětlit a právně odůvodnit, dodala. „A to je základním předpokladem dobrého fungování právního státu,“ uvedla Adamová. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru napsal, že ČR potřebuje správce, který respektuje pravidla a zemi spravuje odpovědně a efektivně. „Vládo ČR, Vy bando amatérů, která ignoruje vládu práva, omluvte se a odejděte,“ vybídl ministry.

1) Vláda se snažila udělat kličku kvůli náhradě škody

2) Ministr zdravotnictví proto vydával opatření a tvářil se, že je to ok

3) Soud řekl, že takový postup je nezákonný



Tohle je na rezignaci. Tedy v každé normální zemi. — Dominik Feri (@DominikFeri) April 23, 2020

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) oponuje na Twitteru názoru prezidenta Miloše Zemana, který prostřednictvím mluvčího uvedl, že soud svým krokem na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství. „To je omyl, pane prezidente. Za následky svých rozhodnutí je odpovědná vláda, která vydala nezákonné předpisy. Soud je od toho, aby posoudil, jestli to či ono odpovídá právu. A když neodpovídá, má povinnost konat. Tedy jistě nepřebírá odpovědnost za lajdácká vládní rozhodnutí,“ uvedl čestný předseda TOP 09.