Zájem o testování kolektivní imunity je obrovský. V Brně a Litoměřicích se přihlásily stovky dobrovolníků

Brno Velké fronty zájemců o testování na protilátky proti koronaviru se ve čtvrtek ráno vytvořily v Brně u kampusu a na Moravském náměstí u stanů pro testování kolektivní imunity, uvedl vedoucí vnějších vztahů Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Dostál.

V kampusu byly desítky lidí, na Moravském náměstí i víc. Čtvrtek je prvním dnem testování, testovat se začalo v 8:00. Výsledky mají ukázat, kolik lidí má protilátky na koronavirus. Testování se koná také v Praze, v Ústeckém a od pátku v Olomouckém kraji.

Stany budou fungovat týden v době od 8:00 do 18:00, přičemž doba od 8:00 do 10:00 je vyčleněná pro lidi nad 60 let. „Už od sedmi hodin se začali objevovat první zájemci o testování. Před osmou hodinou už se vytvořila pěkná řada,“ uvedl Dostál ke stanu v kampusu. Řada je i na Moravském náměstí.



Podle Dostála průběh kontrolují vojenští policisté. „Usměrňují lidi a dávají jim pokyny, aby vše bylo co nejhladší. Myslím, že až se to pořádně rozběhne, vše se zklidní a fronta se zmenší,“ dodal Dostál. Podle něj se lidé snaží mít rozestupy.

Zájemci podstoupí takzvané rychlotesty, které ukážou, zda mají na koronavirus protilátky. To může znamenat, že nemoc buď prodělávají nebo ji měli. Bude-li test pozitivní, lidé podstoupí klasické testy, které nemoc potvrdí, nebo vyloučí. Testování se mohou zúčastnit občané ČR s trvalým nebo dlouhodobě přechodným pobytem v Brně a na Brněnsku, bez akutních potíží a bez příznaků nemoci covid-19. Lidem se měří teplota, podmínkou je nižší než 37,3.

Testování potrvá do začátku května

Obrovský zájem je také v Litoměřicích. Od rána stály před výstavištěm Zahrady Čech, kde se v pavilonu G odebírají vzorky, stovky lidí. Na odebírání vzorků se podílí zdravotníci a lékaři, řekla ve čtvrtek novinářům koordinátorka testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických studií a statistiky. Testování začalo v 8:00, potrvá podle předpokladů do začátku května.



Na Litoměřicku je v kraji nejvíc potvrzených případů nákazy koronavirem, podle krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich ke středečnímu večeru bylo přes 230. Testovat se však budou podle mluvčí města Evy Břeňové pouze obyvatelé Litoměřic. „Předpokládá se, že budou odebrány 3000 vzorků, a to ve třech věkových kategoriích, přičemž z každé věkové kategorie to má být 1000 vzorků,“ řekla dnes novinářům Břeňová.



Zdravotníci budou odebírat krev od 8:00 do 18:00, první dvě hodiny jsou vyhrazeny pro občany od 60 do 89 let. Dalšími kategoriemi jsou lidé ve věku od 40 do 59 let a od 18 a do 39 let.

Studie poskytne odborníkům informace potřebné v boji proti pandemii koronaviru, ukáže, v jaké míře přišli lidé s koronavirem do kontaktu. Odborníci díky studii také zjistí klíčové údaje pro výzkum choroby covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje.

Testování by mělo skončit 1. května. „Nikdo nedokáže odhadnout, jakou rychlostí se tak bude dít,“ uvedla Břeňová. Podle Koudelkové se kvůli enormnímu zájmu lidí o odběry počítá s brzkým ukončením testování. „Máme určité kapacity, teď se teprve rozjíždíme, ale budeme se snažit vyhovět všem,“ řekla Koudelková. O tom, že by se počet testovaných měl navyšovat, nemá informace.

Příchozím účastníkům studie se po vyplnění potřebných dokumentů odebere krev z prstu. Ke zjištění pozitivity slouží test, kde se po 15 až 20 minutách objeví, zda je, nebo není osoba pozitivní, a pokud ano, test ukáže i případné protilátky testovaného vůči nemoci covid-19. „V případě, že je pozitivní, pokračuje do druhé větve a to jest faryngeální stěr, který provádějí zdravotníci armády,“ řekla Koudelková a doplnila, že poté by měl člověk kontaktovat hygienickou stanici.

Armáda zabezpečuje chod odběrového místa. „Do našeho stanu přijdou občané, kteří měli při prvním rychlotestu pozitivní nález,“ řekl novinářům Jan Schwarzbach z krajského vojenského velitelství. Dodal, že vzorky budou vojáci přepravovat do laboratoře.

Výzkumníci vybrali regiony, které se epidemiologicky velmi liší. Od Jihomoravského kraje a Brna, kde jsou tři až čtyři desítky nakažených na 100.000 obyvatel, přes Prahu (123) a Olomouc (161) po Litoměřice (400) a Uničov a Litovel (665). V Litoměřicích se nemoc rozšířila v domově důchodců, kde onemocnělo asi 70 klientů a zaměstnanců. Uničov a Litovel byly dva týdny na začátku epidemie uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených. Tam testování začne v pátek a bude kvůli podrobnějšímu zkoumání odebráno účastníkům studie více krve do zkumavky.